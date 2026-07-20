Joaquín Anduro 20 JUL 2026 - 00:07h.

Así jugaron los hombres de Luis de la Fuente

Los famosos presentes en la final del Mundial España-Argentina: de Tom Cruise a Laura Pausini, Carlos Alcaraz o Pau Gasol

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¡La Selección Española es campeona del mundo por segunda vez en su historia! España le gana a Argentina por 1-0 con un gol histórico de Ferran Torres para superar la dureza de la Albiceleste.

El uno por uno de España

Unai Simón [7]: Ni un solo tiro a puerta de Argentina en toda una final del Mundial en la que Unai Simón estuvo atento para salir del área y cortar los pases en largo que buscaban los de Scaloni en el arranque.

Pedro Porro [9]: Partidazo, cómo no, de un futbolista que ha puesto a Extremadura en el mapa con un Mundial de escándalo en el que no ha dejado que nadie pueda superarle por el costado derecho. Puso el centro del gol de Ferran.

Pau Cubarsí [9]: Si no ha sentido la presión durante todo el torneo, tampoco la iba a sentir este domingo. Otra exhibición defensiva del central del Barcelona secando a Julián Álvarez y aguantando hasta el final tirando de la veteranía que no es normal que tenga un jugador de 19 años.

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Aymeric Laporte [9]: A la altura de un Mundial en el que ha dejado un partidazo tras otro en el eje de la zaga en un encuentro en el que no permitió a Argentina crear ninguna ocasión de peligro hasta que tuvo que marcharse lesionado.

Marc Cucurella [9]: Grandísimo trabajo defensivo sin incorporarse tanto al ataque como había sido habitual durante todo el torneo. Un seguro de vida a la hora de defender los uno contra uno.

Rodri Hernández [9]: El mejor de España, en el Mundial y en la final de este domingo ante Argentina. Se adueñó del partido dominando el balón y los tiempos para que se jugase a lo que él quería.

Fabián Ruiz [6]: Colaboró en mantener la pelota en los pies de los futbolistas de la Selección Española apareciendo siempre donde sus compañeros lo necesitaban para llevar la pelota al área rival e impedir que la tuviera Argentina.

Dani Olmo [6]: Fue el mejor de España en el arranque, moviéndose entre líneas y tirando paredes con las que llegaron las primeras ocasiones de peligro. Se fue apagando con el paso de los minutos.

Lamine Yamal [5]: No fue su partido y lo intentó de todas las formas posibles, desde su doble llegada al área en los 10 primeros minutos hasta la falta que le sacó el Dibu antes de llegar a la prórroga. Su punto positivo fue lo que asustaba a la defensa de Argentina.

Álex Baena [7]: Estuvo más incisivo por banda izquierda que en partidos anteriores, rompiendo a Gonzalo Montiel y poniendo pelotas de peligro al área, además de buscar el gol con un disparo desde la frontal que detuvo el Dibu.

Mikel Oyarzabal [5]: Con mucha presencia bajando a recibir la pelota y abriendo huecos como las dos internadas de Lamine Yamal en el arranque de partido. Le faltó más agresividad en el área cuando sí tuvo oportunidad de pisarla.

Sustituciones

Pedri González [8]: Esta vez sí cayó de pie en el partido y ayudó a darle velocidad al juego de España cuando el partido parecía dormirse. Clave al estar fresco en la prórroga.

Ferran Torres [10]: Mucha movilidad en el área después de que Oyarzabal destacara más fuera que dentro. Tuvo un par de llegadas con peligro en las que rozó el gol que hubiera evitado la prórroga pero su momento llegaría al poco de arrancar la segunda parte del tiempo con su gol histórico para el fútbol español.

Mikel Merino [8]: Activó el área con su entrada al campo ofreciendo una referencia para que España metiera más el miedo en el cuerpo a Argentina. Increíble la falta que le pitaron en el gol anulado a Nico Williams.

Nico Williams [8]: Creó problemas en la zaga de Argentina sin estar aún al 100% y sufrió cómo Vincic le anulaba el gol por una falta de Mikel Merino a Otamendi que no vio nadie en el estadio. Se redimió ganando de cabeza el balón con el que asistió a Ferran.

Eric García [7]: Entró en la prórroga y fue capaz de cerrar la defensa sin ser capaz de notar que no había tenido minutos en todo el torneo.

Martín Zubimendi [7]: No se amilanó por tener que entrar por Rodri y fue capaz de entender el partido desde que saltó al campo. No le puede presión en las finales.