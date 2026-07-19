Ferrán Torres se reivindica en la final del Mundial con un gol y su celebración lo dice todo

Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 23:55h.

Ferrán Torres entra en la historia de España marcando el 1-0 en la final del Mundial ante Argentina

El reivindicativo mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial: "Por ti y por la calle"

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Ferrán Torres apareció cuando más lo necesitaba España. Después de un partido agónico, de un dominio abrumador de la Roja durante los 90 minutos y una prórroga en la que solo faltó el gol, el delantero rompió el empate en el minuto 105 para desatar la locura en la final del Mundial frente a Argentina. El atacante aprovechó una asistencia de Nico Williams para batir al Dibu Martínez y premiar la insistencia de un equipo que fue claramente superior, pero que se encontró una y otra vez con la resistencia albiceleste.

Más allá del tanto, la imagen que dio la vuelta al mundo fue su celebración. Ferrán corrió hacia la grada, toda la plantilla española corrió para festejarlo juntos, se señaló el escudo de España y después hizo un gesto con sus manos, como mandando callar a quienes habían dudado de él durante los últimos meses. Un mensaje sin palabras que reflejó su reivindicación en el escenario más grande posible. Su gol puede pasar a la historia como el que acerca a España a la gloria mundial y confirma que, en las noches decisivas, los jugadores señalados también saben convertirse en héroes.

Ferrán Torres se reivindica con España

Las dudas sobre Ferrán Torres habían acompañado al delantero durante buena parte del Mundial. A pesar de ser uno de los hombres de confianza del seleccionador, sus actuaciones habían sido cuestionadas por parte de la afición y de algunos analistas, que le reprochaban la falta de acierto en los metros finales. La frustración alcanzó su punto álgido en las rondas previas, cuando vio cómo un gol ante Arabia Saudí era anulado por un ajustado fuera de juego, una acción que le privó de estrenarse como goleador en el torneo y que alimentó aún más el debate sobre su rendimiento.

En las últimas semanas, Ferrán había convivido con un aluvión de críticas que ponían en duda su presencia en el once titular. Sin embargo, el atacante respondió de la mejor manera posible: apareciendo en el momento más importante del campeonato. Su gol en el minuto 105 de la final no solo rompió la igualdad frente a Argentina, sino que también silenció a sus detractores y confirmó que los futbolistas marcados por las críticas también pueden escribir las páginas más brillantes de la historia. Su celebración, llevándose la mano a la boca tras señalar el escudo de España, fue la mejor respuesta a quienes habían cuestionado su papel en la selección.