Pep Guardiola se reúne con Maldini para ser nuevo seleccionador de Italia, pero hay un gran problema

El técnico se vio con la FIGC en Barcelona durante el fin de semana

En Inglaterra también quieren a Guardiola como sustituto de Tuchel

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Italia quiere a Pep Guardiola como nuevo seleccionador. Tras el batacazo deportivo que supuso quedarse fuera del Mundial 2026 por tercer torneo consecutivo, la Federación Italia de Fútbol (FIGC) se ha propuesto firmar un técnico de primer nivel con la vista puesta en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 y el objetivo de volver a codearse con las mejores selecciones del panorama futbolístico.

Paolo Maldini, director deportivo de la FIGC, y su asesor Leonardo se han reunido este pasado fin de semana con Guardiola en Barcelona. El objetivo de ese encuentro ha sido valorar una posible incorporación a la selección y, sobre todo, la predisposición del entrenador español a dirigir al combinado nacional italiano. Es decir, querían saber si estaría dispuesto a tomar las riendas del equipo.

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El problema de Pep Guardiola para recalar en Italia

Eso sí, la operación no se antoja ni mucho menos sencilla. Tras anunciar su salida del Manchester City tras una década plagada de éxitos, Guardiola admitió que su deseo era centrarse en la familia y alejarse durante un tiempo de los banquillos. Esas intenciones del catalán alejarían la opción de recalar en Italia, si bien es cierto que la dinámica de un técnico de selección no tiene nada que ver con el día a día de dirigir a un club.

Mientras tanto, desde el país transalpino siguen colocando a Andrea Pirlo y Roberto Mancini como principales candidatos al banquillo, aunque la FIGC no descarta otros nombres. Maldini es el gran señalado para tomar una decisión que se antoja decisiva de cara al futuro más inmediato de Italia, que pese a ganar la Eurocopa de 2020 y sus cuatro estrellas en el pecho, lleva desde 2014 sin estar en un Mundial, con todo lo que ello supone a nivel futbolístico.