Jorge Morán 22 MAY 2026 - 16:21h.

El técnico no tiene pensado su futuro en un banquillo

Pep Guardiola anuncia su marcha del Manchester City con un emotivo vídeo: "Qué tiempo hemos pasado juntos"

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Se acaba una era en el Manchester City. Después de diez años, Pep Guardiola abandona el conjunto inglés en una noticia de la que ya se hicieron eco los medios hace unos días. Con 20 títulos en las vitrinas de los 'citizen', el catalán no ha podido poner la guinda al pastel perdiendo la Premier League ante el Arsenal de Mikel Arteta.

Pese a ello, el recuerdo de Guardiola en el City será el mejor. Considerado como el mejor entrenador de su historia, Pep logró hacer de los ingleses uno de los equipos más temidos de Europa, además de uno de los que mejor fútbol ha realizado. Ahora, después de una década, y tras pasar por los banquillos del Barcelona y Bayern de Münich, parece que el de Sampedor se tomará un tiempo de reflexión.

¿Cuál es el futuro de Pep Guardiola?

Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City hasta que termine la última jornada de la Premier League, aseguró que ya tiene decidido su siguiente capítulo en su carrera deportiva. Y este pasa por descansar durante un tiempo del fútbol profesional.

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"Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones, entre ellas Italia, después de estos diez años en el Manchester City. Desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League.

"Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años", dijo Guardiola en rueda de prensa. "Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo", indicó.

El City le homenajeará poniendo su nombre a una tribuna y construyendo una estatua en las afueras del Etihad Stadium. "No tengo palabras para ello. Me lo dijeron esta mañana. Me gusta sentir que mi energía va a estar ahí para siempre. Es uno de los mayores honores que puedo tener. Mi padre, con 94 años, va a venir el domingo y va a ver su nombre ahí. No tengo palabras", concluyó.