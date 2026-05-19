La derrota del Manchester City proclama campeones a los gunners 22 años después

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El Arsenal FC, campeón de la Premier League. 22 años después de su último título liguero, los gunners han cantado el alirón en diferido este martes gracias al empate del Manchester City en el estadio del Bournemouth (1-1), que deja al equipo de Pep Guardiola sin opciones matemáticas de alcanzar el primer puesto un día después de que el equipo londinense ganara al Burnley en el Emirates Stadium gracias a un solitario gol de Havertz.

A falta de sólo una jornada para concluir el campeonato, el Arsenal suma 82 puntos y el City se queda en 78 puntos, por lo que el título ya está decidido. Además, el Manchester United, el Aston Villa y el Liverpool también están clasificados matemáticamente para la Champions League, mientras que el Bournemouth se queda sin opciones por culpa de ese gol de Haaland en el 94', aunque tiene garantizado su sexto puesto para jugar la Europa League.

El Arsenal ya ha hecho historia, pero está a un paso de firmar además la mejor temporada de su vida. Y es que el próximo 30 de mayo disputarán la final de la Champions League ante el PSG, con la oportunidad de proclamarse campeones de Europa por primera vez.

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Con este título, Mikel Arteta hace historia en el club londinense, donde se prepara una gran fiesta algo contenida con vista a la cita de Budapest. Precisamente ha sido otro técnico español, Andoni Iraola, quien ha coronado a Arteta. Y lo ha hecho, además, delante de un Pep Guardiola que apunta a salir del Manchester City durante los próximos días. Además, Iraola también anunció su adiós del Bournemouth y se ha despedido este martes ovacionado por su afición tras meter al equipo en Europa.

Los gunners suceden como campeones al Liverpool, que se proclamaron campeones hace un año tras un dominio apabullante del Manchester City, campeón durante cuatro temporadas consecutivas entre 2021 y 2024.