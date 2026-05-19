Jorge Morán 19 MAY 2026 - 21:43h.

El hincha vallecano había sido víctima de un fraude

Los jugadores del Rayo Vallecano recuerdan las bromas de Óscar Trejo: "Me encontré un ratón"

Compartir







El Rayo Vallecano es un club especial. Una entidad en la que sus aficionados se cuidan entre ellos y luchan juntos ante las adversidades, ya sean de la vida o de Martín Presa. Y a unos días de la final de la Conference League, esto ha vuelto a quedar demostrado, con un gesto que vuelve a honrar el espíritu de solidaridad de los vallecanos.

Hace unos años, la afición del Rayo Vallecano se unió en masa para pagar el piso de Carmen, una veterana aficionada a la que estaban a punto de desahuciar. Una muestra de que en el barrio no se deja sólo a nadie. Ahora, años después, esto ha vuelto a pasar, con la intención de ayudar a un hincha de 80 años que se había quedado sin poder viajar a Leipzig.

La solidaridad de la afición del Rayo Vallecano

Estar en Alemania para el partido ante el Crystal Palace es un sueño que no todo el mundo puede cumplir en el barrio. Pero incluso cuando parece que lo puedes lograr, la vida tiene preparada un revés para ti. Esto le pasó a Enrique, un hincha del Rayo Vallecano de 80 años que tenía pensado viajar a Leipzig en autobús, pero que acabó siendo víctima de un fraude.

Después de pagar el viaje, la empresa de autobuses desapareció, dejando a Enrique sin opciones de viajar a la final de la Conference League. Y mucho menos de pagarse de nuevo un modo de transporte. Su historia llegó a 'La Franja en Leipzig', un grupo de Whatsapp con más de 1000 aficionados del Rayo Vallecano que no se lo pensaron ni un segundo.

Viendo el problema de Enrique, estos hinchas decidieron crear un crowfounding para recaudar el máximo dinero posible y poder pagarle un avión. Y en menos de 24 horas, lo habían conseguido. Entre los vallecanos lograron recaudar 1034€ con los que compraron un billete para este hincha de 80 años que no se quedará sin ver a su 'Puto Rayo' cumpliendo un sueño europeo. Sin duda, una muestra más del lado solidario de un barrio que siempre piensa en ayudar a los suyos.