Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 17:36h.

Egoístamente hablando, los béticos prefieren que pare y se termine de curar de los problemas en el pubis

Los números de Antony y del resto de delanteros de Brasil que dejan retratado a Ancelotti

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La de Antony Matheus dos Santos ha sido una de las grandes ausencias en la convocatoria de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Carlos Ancelotti ha decidido prescindir del jugador del Real Betis, pese a que sus números son mejores que seis de los ocho atacantes convocados por el ex del Real Madrid. Sus 14 goles y 10 asistencias no han sido suficientes para el seleccionador de la canarinha, a pesar de tener registros superiores a los de Neymar, Luiz Henrique, Mateus Cunha, Rayan Vitor, Endrick o Gabriel Martinelli. Una noticia desagradable para el extremo, que no podrá cumplir su sueño, aunque en cierto modo también es positivo para los intereses verdiblancos, dado que el futbolista podrá parar, valorar si pasa por quirófano para superar los problemas en el pubis y regresar al 100% para la aventura Champions del equipo de Manuel Pellegrini.

En ElDesmarque hemos salido a la calle para saber qué opinan los béticos. ¿Es injusta la decisión de Ancelotti? ¿Egoístamente hablando es mejor para el Real Betis? Hasta un sevillista se atreve a 'mojarse'... Puedes ver la encuesta en el vídeo de arriba.