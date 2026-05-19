Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 16:16h.

Federico Martínez Feria, director general del Real Betis, dio detalles sobre los últimos avances del proyecto

Los detalles definitivos del Nuevo Benito Villamarín: cuánto cuesta y de dónde viene el dinero

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El estadio Benito Villamarín ha entrado en estos días en una nueva fase de su remodelación para cumplir con los plazos que se fijaron finalmente para que el Real Betis pueda ya disputar sus partidos en la temporada 2028/29, después de que en esta campaña se trasladara a La Cartuja, donde también estará los dos siguientes cursos. El director general del club, Federico Martínez Feria, atendió este martes a los periodistas en el mismo estadio para explicar cómo se desarrolla la obra y dijo "se están cumpliendo los plazos con el objetivo de comenzar la temporada 28/29".

"En estos momentos estamos en la fase de contención, el apantallamiento de la zona, que abarca la parcela anexa al estadio. Luego vendría la cimentación y construcción de la estructura", comentó Martínez Feria, quien no quiso precisar el coste económico del nuevo estadio porque quieren "volver a la cifra del proyecto estratégico cuando se acordó la reforma".

"Queremos pagar la construcción con una parte de los recursos adicionales que se consigan con la explotación del estadio", declaró el dirigente de la entidad verdiblanca, quien avanzó que "la cubierta cerrará más el estadio, dando sensación de bombonera, dará sensación de proximidad y de vivir el fútbol más de cerca. Hay mucha demanda de abonos y sesenta mil es un aforo adecuado”.

"Nuestro objetivo de atrás para adelante es tener la disponibilidad del estadio iniciando la temporada 28-29. Ahora mismo estamos trabajando junto con ACCIONA, el contratista que hemos seleccionado para la ejecución de las obras, en definir lo que sería el proyecto final y ello nos va a permitir obtener un cronograma de tiempos y de necesidades para cumplir con estos plazos", argumentaba Martínez Feria sobre la estimación del fin de las obras.

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Martínez Feria comentó que el 80% del edificio aledaño estará ocupado por un hotel: "Siempre habíamos considerado que habría un hotel. Ahora el hotel, los trabajos que estamos desarrollando con los potenciales operadores nos vienen a definir que va a ser el principal inquilino, vamos a decirlo así, que va a ocupar en torno al 80% de la superficie y lo vamos a complementar con otro uso, pero el hotel albergará aproximadamente un 80% de la superficie de edificios anexos".

También valoró las opciones de acelerar la construcción de la Línea 3 de metro: "Del lado de Palmera aparece una estación de metro de la línea 3. Nosotros estamos en permanente contacto con Urbanismo en este caso y estamos muy identificados con las líneas del metro. De hecho, tenemos un consejero, como bien sabéis, que es el director del proyecto, entonces estamos puntualmente informados. No depende de nosotros, es un trabajo arduo, pero esperamos que estén cuanto antes porque va a ser una solución a uno de los grandes problemas de acceso al estadio en cuanto a movilidad".

El aforo del nuevo estadio: "Gracias a Dios tenemos mucha demanda de abonos. Realmente lo que es el estadio, el sitio en el que está, contando los problemas de movilidad y tal, 60.000 es una cantidad que consideramos adecuada y el proyecto lo estamos cerrando en ese contexto".

Ya a mediados del pasado abril se inició la primera fase de construcción con los trabajos previos de excavación y contención de tierras una vez que la entidad cumplió con todos los trámites burocráticos y administrativo. Posteriormente se acometerán ya las obras de construcción de la nueva grada de Preferencia, de mejora en las ya existentes -Gol Norte y Sur, y Fondo-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos, y la ejecución de la cubierta y la fachada.

El proyecto del nuevo Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, la demolición de sus tribunas y la escalera de Voladizo, y la posterior clasificación y retirada de residuos. Los plazos para estos trabajos, entonces presupuestados en 170 millones de euros, harán que el Betis siga jugando en el estadio de La Cartuja las dos próximas temporadas, una más de las dos previstas inicialmente.