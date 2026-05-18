24 clubes ya clasificados: así están los posibles bombos de la Champions League 26/27

Álvaro Borrego 18 MAY 2026 - 20:10h.

Este fin de semana se han sumado Roma, PSV o Aston Villa

Calendario, formato y fechas del sorteo de la Champions 2026/27

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España tendrá cinco representantes en la próxima edición de la Champions League, siendo el regreso del Real Betis 21 años después la gran novedad para nuestro país. Los de Manuel Pellegrini se sumarán a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, con la pretensión de llegar lo más lejos posible en la máxima competición continental, además de intentar sumar todos los puntos posibles para que LaLiga vuelva a conseguir esa plaza adicional la próxima campaña.

Conviene recordar que para el sorteo del 27 de agosto los equipos se dividirán en cuatro bombos de 9 equipos según su Coeficiente UEFA (el Betis por ejemplo iría al segundo). Cada equipo se enfrentará a un solo partido a dos equipos de su propio bombo y a dos de cada uno de los otros bombos. Los ocho mejores se clasifican directo para los octavos de final, los clubes clasificados del 9.° al 24.° juegan los play-offs para los octavos de final y los equipos clasificados después del puesto 24 son eliminados.

Con los resultados de este fin de semana ya hay un total de 24 equipos clasificados. Faltan por conocerse cinco equipos más que accederán directamente, mientras que los siete restantes hasta completar los 36 deberán pasar por el playoff previo.

Los 18 equipos ya clasificados para la Champions League

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Aún no es seguro, pero todo apunta a que podría completarlo el Liverpool.

Bombo 2: aunque los clubes aún pueden fluctuar o cambiar de bombo, ya está confirmada la presencia de Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord (podría ir al dos), Lille, Leipzig, Nápoles, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart y RC Lens.

El calendario de la liguilla

1ª jornada: del 8 al 10 de septiembre.

2ª jornada: 13 y 14 de octubre.

3ª jornada: 20 y 21 de octubre.

4ª jornada: 3 y 4 de noviembre.

5ª jornada: 24 y 25 de noviembre.

6ª jornada: 8 y 9 de diciembre.

7ª jornada: 19 y 20 de enero de 2027.

8ª jornada: 26 y 27 de enero de 2027.