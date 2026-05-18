Diego Páez de Roque 18 MAY 2026 - 21:56h.

El Real Madrid tiene paralizado la operación con Rodri Hernández

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Se avecinan cambios en el Real Madrid. Con un único partido pendiente para terminar la temporada 2025/26, los aficionados esperan que el club dé un giro de tuercas a la situación que atraviesa el equipo tras dos años sin ganar ningún gran título.

El más evidente parece cada vez más cercano. Álvaro Arbeloa no seguirá al frente del Real Madrid y será José Mourinho quien ocupe el cargo en el banquillo del Real Madrid.

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Sin embargo, la llegada del técnico portugués estaría condicionada por las elecciones a la presidencia del Real Madrid que convocó Florentino Pérez en su polémica rueda de prensa. Y, al igual que el nuevo entrenador, esto estaría paralizando algunas operaciones de cara al año que viene tal y como ha contado Jorge Picón en ElDesmarket. Algunas tan importantes y necesarias como la de Rodri Hernández al centro del campo del Santiago Bernabéu.

El fichaje de Rodri Hernández, parado

"La opción Rodri Hernández está extrañamente parada. La última actualización que tuve es que el Real Madrid no se estaba moviendo al respecto", comentó Jorge Picón.

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El periodista y colaborador de ElDesmarque reconoció que es un futbolista que siempre ha gustado e interesado en el club blanco, pero está convencido de que la operación no ha seguido avanzando por "la situación de bloqueo deportivo e institucional que vive el Real Madrid".

"Hay mucho movimiento en los despachos, gente que está esperando para tomar decisiones y las elecciones que convocó Florentino Pérez. Hay una situación un poco convulsa dentro de las oficinas del Real Madrid y eso hace que muchos aspectos estén parados. Se habla de que va a haber fichajes, pero no hay movimiento", añadió, dejando claro que lo único que parece claro ahora mismo en el club blanco es el entrenador.