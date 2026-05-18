Diego Páez de Roque 18 MAY 2026 - 09:34h.

Arbeloa anunció despedidas en el último partido en el Bernabéu

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Tras la victoria frente al Sevilla, Álvaro Arbeloa dejó claro en rueda de prensa que el último partido de LALIGA traería consigo varias despedidas en el Real Madrid. "Es el último partido, día también de despedidas seguro que para algún jugador. Así que... bueno, intentar hacer un gran partido con nuestra gente, disfrutar de cada minuto con esta camiseta", reconoció el técnico blanco.

Durante las últimas semanas se han barajado varios nombres dentro del vestuario blanco que podrían salir del club y, aunque aún no se ha hecho oficial ninguna salida, la afición espera despedirse de algunos de los futbolistas capitales de los últimos años.

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Qué jugadores podrían salir del Real Madrid

Una de las marchas más sentidas en el Santiago Bernabéu será la de Dani Carvajal. Aunque su marcha no es oficial, termina contrato el próximo mes de junio y su poca participación este año no invita a pensar en que pueda renovar. El actual capitán del Real Madrid, con 6 Champions League o 4 ligas españolas, estaría ante su último partido frente a la afición del Bernabéu.

Otra pieza en defensa que termina contrato en junio y no renovará es David Alaba. El austriaco ha sido un jugador clave en los éxitos más recientes del Real Madrid, pero sus lesiones y la llegada de nuevas piezas hace impensable su continuidad en el Real Madrid.

Antonio Rüdiger ha sido la sorpresa en la zaga esta temporada. Se esperaba un papel de menor importancia del alemán, pues se confiaba en Huijsen, Militao y Asencio como los principales centrales. Sin embargo, las lesiones y el rendimiento lejos del esperado de algunos jugadores han permitido al germano lucirse un año más. Termina contrato en junio, pero en el club podrían estar replanteándose alargar un año más su estancia en la entidad blanca.

En la defensa hay más jugadores con la opción de salir, como Fran García, que ya solicitó el traspaso en invierno, o Raúl Asencio, aunque todo dependerá de las ofertas que puedan llegar por ellos.

Si hay un jugador en el centro del campo al que se intentará dar salida este verano es Dani Ceballos. El utrerano ha vuelto a pasar sin pena ni gloria una temporada más en el Real Madrid, donde ya parecen trabajar su salida, algo que se intentó hace unos meses pero no se terminó de dar. Termina contrato en 2027, por lo que es la última oportunidad del club para poder sacar algo por el mediocentro andaluz.

Entre los aficionados blancos también se ha hecho hincapié en la salida de Eduardo Camavinga, debido en gran parte a sus últimas actuaciones. Sin embargo, el francés está contento en el club y, a no ser que llegue una gran oferta, todo apunta a que seguirá en el Bernabéu un año más.

En la delantera, más que en posibles ventas hay que mirar a las cesiones. La primera temporada de Franco Mastantuono en Europa no ha convencido y podrían buscar un movimiento en forma de cesión para que el argentino coja minutos e importancia en otros clubes. Pero este podría no ser el único, ya que con la posible vuelta de Endrick, Gonzalo García podría quedarse sin los pocos minutos que ya ha tenido este año.