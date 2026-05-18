El Atlético presenta su nueva camiseta y los aficionados coinciden en el pero: "Dejad de hacerlo"

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 09:45h.

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Tras la emocionante noche de despedida a Antoine Griezmann que se vivió en el Metropolitano, el Atlético de Madrid se enfoca en cerrar la temporada en LALIGA EA Sports completando el sorpasso a la tercera plaza. La victoria ante el Girona y la derrota del Villarreal CF en Vallecas brinda al equipo de Diego Pablo Simeone la oportunidad de arrebatarles el puesto final. Y tratará de conseguirlo con una nueva piel.

Este lunes, y a través de sus perfiles oficiales, el Atlético ha dado a conocer su segunda piel para la próxima temporada. En un predominante tono negro, la elástica colchonera también presenta detalles en color amarillo fosforito.

La nueva camiseta del Atlético de Madrid será presentada en sociedad el próximo fin de semana, tal y como confirma el propio club: "La segunda equipación la estrenaremos este domingo 24 de mayo en el último encuentro liguero que disputaremos ante el Villarreal CF. Una camiseta que nace bajo el concepto 'El latido de Madrid' y que rinde homenaje a la noche vibrante de la ciudad".

El pero generalizado entre los aficionados del Atlético de Madrid

En su comunicado oficial, la entidad madrileña explicó cómo se creó la nueva elástica: "Con el negro como color protagonista, la camiseta se aleja de los códigos tradicionales y refuerza el lado más desafiante del Atlético de Madrid. Los detalles en color Volt, presentes en elementos clave del uniforme, aportan una energía visual que conecta con la tensión, el impulso y la celebración que acompañan a los grandes momentos del equipo".

La camiseta está dejando multitud de opiniones, aunque son muchas las que coinciden en un pero. La forma en la que está reflejado el escudo del Atlético en la elástica negra no convence a un amplio sector de aficionados colchoneros. Estos son algunos de los ejemplos: