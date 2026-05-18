Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAY 2026 - 09:56h.

El francés se despidió del Sánchez-Pizjuán en solitario

Los significativos gestos de varios jugadores del Sevilla tras sellar la permanencia

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Finaliza (o casi) la temporada en el Sevilla y llega el momento de las despedidas. El primero en confirmar que no seguirá en la entidad blanquirroja es Neal Maupay, atacante que llegó el pasado mes de enero cedido y que tras unos meses irregulares ya ha confirmado que no estará el próximo año en el Sánchez-Pìzjuán.

Fue tras finalizar el encuentro cuando Neal Maupay, en solitario, se recorrió todo el Sánchez-Pizjuán despidiéndose de los aficionados. Posteriormente, en sala de prensa, el atacante no quiso hablar de futuro al ser cuestionado por ello y poco después, a través de sus redes sociales, confirmó el secreto a voces.

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"Queridos sevillistas,

Aunque hoy queríamos la victoria y no hemos podido lograrla, hemos certificado el objetivo de seguir en Primera División, después de unas últimas semanas muy intensas.

Quería dar las gracias a la afición por el cariño y el apoyo que me ha brindado desde el primer día. Lucir la camiseta del Sevilla FC, sobre todo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido un privilegio. He intentado estar a la altura y siempre he dejado todo en la cancha.

Ahora toca cerrar de la mejor manera la temporada en Vigo.

A todos los sevillistas, ha sido un auténtico placer disfrutar de este club, que siempre voy a llevar en mi corazón", escribía.

Apuesta de Antonio Cordón el pasado mercado invernal, la realidad es que Maupay, a pesar de un digno final de temporada, ha estado lejos de lo esperado y ni sus números, ni sus actuaciones han acabado por ser suficientes para hacer esfuerzo alguno por él.

El jugador, por su parte, parece que tenía bastante claro que el próximo año habría que buscar un nuevo reto y este pasado domingo podría haber jugado sus últimos minutos con el Sevilla.