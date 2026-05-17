Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAY 2026 - 21:53h.

El suizo empieza a mirar al futuro del Sevilla y pide "un nuevo proyecto con energía"

Los significativos gestos de varios jugadores del Sevilla tras sellar la permanencia

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Djibril Sow empieza a mirar al futuro del Sevilla. El mediocampista suizo atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el Real Madrid (0-1) y, además de admitir que la temporada "no ha sido nada buena" a pesar de la permanencia, el ex de la Bundesliga ya ha comenzado a pensar en lo que llega... a la espera de Sergio Ramos.

Lejos del discurso del pasado año, en el que llegó a decir que él sentía que no estaba jugando para lo que llegó al Sevilla, Djibril Sow, que no dijo claramente que quería que García Plaza siguiese, sí apuntó que "los cambios nunca son buenos para el equipo".

"Mi sueño es que empecemos un nuevo proyecto con mucha tranquilidad pero también con una buena energía", decía el mediocampista antes de ser cuestionado por Sergio Ramos.

El suizo, que recordó que aún no era oficial la llegada de Sergio Ramos, se limitó a decir que "le conozco, es sobre todo un muy buen jugador, pero también muy buena gente y a ver qué pasa".

Neal Maupay, de momento, no habla de su futuro

Otro de los hombres que atendió a los medios de comunicación fue Neal Maupay, delantero que recordó que él no quería "formar parte de la historia del Sevilla que descendiese", agradeció la confianza de Luis García Plaza en estos últimos encuentros y, de momento, no quiso hablar de futuro.

"No quiero hablar de eso, quiero disfrutar con mis compañeros y ya luego veremos. Ha sido un año duro para todos, ahora nos toca disfrutar", decía brevemente.

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"Lo hemos hecho muy bien en estos partidos y estoy muy contento por los compañeros, por el club y sobre todo por la afición y la ciudad. Tengo la suerte de jugar en este estadio, ha sido espectacular. Le doy las gracias a la afición, llegué en febrero y cuando perdíamos partidos la gente me dio apoyo, me sentí muy bien", añadía en los medios oficiales de la entidad.