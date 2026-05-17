Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 21:33h.

Avanzó que se reunirá con Marián Mouriño y Marco Garcés para comer y tomar un café

Optimismo de Marco Garcés con las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso

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VigoIago Aspas celebró con todo el equipo la clasificación a Europa por segunda temporada consecutiva. Solo una vez en la historia, con Víctor Fernández, se había logrado algo igual. El capitán espera lograr el premio gordo, la Europa League, en la última jornada de ante el Sevilla FC en Balaídos. En ese momento se conocerá si continúa en activo una temporada más. Iago Aspas avanzó que esta semana se sentará con Marián Mouriño y Marco Garcés para comunicar si renueva o no su contrato.

Europa: "Para nosotros es un premio muy grande. Segunda vez en 100 años que clasificamos dos temporadas seguidas a Europa. Por supuesto que queremos el premio gordo, queremos volver a Europa League porque además la Conference tiene una previa. Contentos y felices. Hemos jugado contra un equipazo que no va a Europa, hemos llegado a cuartos de Europa League".

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San Mamés: "Empatar en un campazo con una presión, un achuche de la gente muy grande y para poner en valor todo lo que hemos hecho a lo largo de la temporada compitiendo en Europa. Venir y competir contra un gran rival que se queda a las puertas de Europa y podemos entrar nosotros"

Renovación: "Esta semana quedaré a comer con la presidenta y Marco Garcés, tomaremos un café y decidiremos tanto lo mejor para mí, pondremos cada uno sus cartas y tomaremos la mejor decisión. Yo siempre he estado muy agradecida al club, a la presidenta que me han abierto siempre los brazos y esta semana tomaremos una decisión juntos".

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"Mentiría si dijese que lo está. Esta semana lo pensaré y lo hablaré con mi familia. Son muchos años, tengo tres hijos, pero también sigo disfrutando del día a día y no me he aburrido, ni estoy cansado".

Ganas de seguir: "Las ganas se demuestran en el terreno de juego. Mientras el futbolista se sienta partícipe va a seguir disfrutando siempre".

Pitos en San Mamés: "Porque las últimas veces que he venido he marcado casi siempre goles, uno de los estadios predilectos para mí. Es el mejor estadio de Primera División, el que reúne más cosas, no sé, soy más sentimental. Me gusta como un jugador de la antigua usanza la gente. Ojalá nosotros, los celtistas, podamos tener una cercanía con ellos, con la gente. Es un campazo".

Athletic Club: "Muchos jugadores de la casa, siempre animando, entrenador de aquí, de casa también. Me siento muy identificado con ellos".