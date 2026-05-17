Los piques de Vinicius en el Sánchez-Pizjuán: respuesta a la grada y gestos con Kike Salas

Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 20:39h.

El brasileño se las tuvo tiesas con la afición sevillista

El polémico gol de Vinicius al Sevilla, precedido por un manotazo de Mbappé a Carmona

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Vinicius Júnior volvió a acaparar focos este domingo. El extremo brasileño partió de inicio en el Sevilla FC - Real Madrid de la jornada 37 de LALIGA EA Sports y fue protagonista desde el inicio. De sus botas nació el 0-1 merengue en un remate muy plácido aunque precedido de un duelo aéreo muy protestado en el Sánchez-Pizjuán. Antes, grada y jugador ya tuvieron sus roces y estos explotaron en la celebración del atacante.

Cada arrancada de Vinicius por la banda izquierda de Nervión iba acompañada de pitos. La afición sevillista, luchando por amarrar matemáticamente la salvación, trató de condicionar la actuación del brasileño, pero solo necesitó catorce minutos para ver portería.

Con un disparo no excesivamente ajustado al palo izquierdo de Odisseas Vlachodimos, Vinicius inauguró el luminoso hispalense y se marchó a un córner del Gol Sur del feudo rojiblanco. Fue entonces cuando el pique entre grada y jugador alcanzó su punto álgido.

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Los piques de Vinicius en el Sevilla - Real Madrid

El goleador madridista respondía a los pitos de los aficionados con gestos en los que pedía más. Una reacción que acabó en un lanzamiento de una botella pequeña de agua desde la grada que no impactó en ningún futbolista del Real Madrid. Lejos de acabarse ahí, Vinicius y el Sánchez-Pizjuán se encararon en varias ocasiones.

Los gestos del brasileño no fueron solo hacia los aficionados. Con Kike Salas, defensor sevillista, también protagonizó un pique deportivo en el que casi saltan las chispas en varias ocasiones. Estos roces de Vinicius con las aficiones rivales tienden a producirse en cada encuentro a domicilio del Real Madrid. Sánchez Martínez tuvo que mediar entre los capitanes de ambos equipos al percatarse de esta situación, pero el asunto no fue a mayores y el partido en el Sánchez-Pizjuán finalizó con total normalidad.