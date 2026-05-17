En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports
Sigue en directo todo lo que suceda en la jornada 37 de LALIGA EA Sports
Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona
Apasionante tarde de fútbol en LALIGA EA Sports con la disputa de la jornada 37 de la competición con nueve encuentros a las 19.00h. (salvo el Barça-Betis) en los que queda mucho en juego tanto en la pelea por Europa como por el descenso. Una plaza de Europa League junto a la Real Sociedad, el equipo que irá a Conference League y los dos que descenderán junto al Real Oviedo, confirmado ya como colista: esto es lo que queda en juego en una tarde de transistores y emociones fuertes donde cada gol puede cambiarle la vida a un equipo y una afición.
En directo, la pelea por Europa y el descenso en LALIGA EA Sports
¡Los titulares en Vallecas!
Con estas alineaciones de Íñigo Pérez (que apunta el año que viene a dirigir a los groguets) y de Marcelino, el Rayo Vallecano sigue soñando con Europa mientras el Villarreal busca asentarse en el podio liguero.
¡Alineaciones confirmadas de Osasuna y Espanyol!
Los onces de Alessio Lisci y Manolo González para un Osasuna-Espanyol en el que ambos pueden lograr la salvación.
¡Así salen Levante y Mallorca!
El duelo directo por la salvación entre el Levante y el Mallorca tiene estos equipos titulares de Luís Castro y Martín Demichelis.
¡Onces en el Athletic-Celta!
Duelo directo por Europa entre el Athletic, apurando sus últimas opciones, y el Celta, que busca asegurar su sexta plaza, con estas alineaciones confirmadas por parte de Ernesto Valverde y Claudio Giráldez en la despedida del cacereño de San Mamés.
Día de despedidas
Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Ernesto Valverde, Aritz Elustondo... numerosos jugadores y entrenadores dicen adiós hoy a las que han sido sus aficiones con la gran duda de Santi Cazorla.
¡Ya hay onces en el Sevilla-Real Madrid!
El Sevilla busca dar el último paso hacia la salvación y el Real Madrid acabar el año de la forma más digna posible con estos onces de Luis García Plaza y Álvaro Arbeloa.
¿Cómo quedará el descenso?
El Big Data predice cómo quedarán las dos plazas de abajo junto al Real Oviedo antes de la disputa de la jornada.
¡Bienvenidos!
¡Arrancamos la cobertura de la jornada 37 de LALIGA EA Sports! En ElDesmarque podrás saber minuto a minuto y actualizado con cada gol, cómo van transcurriendo las peleas por competiciones europeas y la salvación.