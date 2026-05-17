¡Los titulares en Vallecas!

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 16:59h.

Sigue en directo todo lo que suceda en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona

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Apasionante tarde de fútbol en LALIGA EA Sports con la disputa de la jornada 37 de la competición con nueve encuentros a las 19.00h. (salvo el Barça-Betis) en los que queda mucho en juego tanto en la pelea por Europa como por el descenso. Una plaza de Europa League junto a la Real Sociedad, el equipo que irá a Conference League y los dos que descenderán junto al Real Oviedo, confirmado ya como colista: esto es lo que queda en juego en una tarde de transistores y emociones fuertes donde cada gol puede cambiarle la vida a un equipo y una afición.

En directo, la pelea por Europa y el descenso en LALIGA EA Sports