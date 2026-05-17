Alineaciones confirmadas de Osasuna y Espanyol en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 17:50h.

Así salen Alessio Lisci y Manolo González

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

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La jornada 37 de LALIGA EA Sports llega para Osasuna y Espanyol con los dos equipos igualados a 42 puntos en la clasificación en una situación extraña ya que no están salvados aunque los dos tienen en su mano asegurar la permanencia. Los navarros llegan después de una serie de malos resultados que les han impedido pelear por Europa y los catalanes tras lograr al fin el primer triunfo de 2026 de cara a un choque en el que Alessio Lisci y Manolo González tienen estos onces confirmados.

En Osasuna, la gran noticia es el regreso de Víctor Muñoz a la convocatoria y directo al once titular de Alessio Lisci para dar el último paso para los rojillos en esta campaña en su posible último encuentro como local en El Sadar. También vuelve a la titularidad Sergio Herrera tras cumplir sanción por la roja directa que vio hace nueve días en el Ciutat de Valencia en esa duda que tenía el italiano con Aitor Fernández.

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La única baja obligada para Lisci es la de Raúl Moro, que deja el puesto que ocupó en el último encuentro ante el Atlético de Madrid al propio Víctor Muñoz. Las otras novedades con respecto al once del choque del pasado martes son Abel Bretones por Javi Galán en el lateral zurdo y Aimar Oroz por Moi Gómez en la mediapunta.

En el Espanyol, Manolo llega con las únicas bajas de Javi Puado y Cyril Ngonge, ambos por lesión y con el capitán fuera de lo que queda de temporada. Fernando Calero ha regresado a la lista pero Clemens Riedel repite como central en la pareja con Leandro Cabrera. El técnico espanyolista mantiene su once de gala con un 4-3-3 en esta ocasión con Edu Expósito de enganche.

Pere Milla, tras su tanto decisivo frente al Athletic, recupera su puesto en el once inicial sacando del mismo a Antoniu Roca mientras Kike García, autor del segundo, lo hará por Roberto Fernández. La otra modificación de Manolo llega con Tyrhys Dolan entrando en el extremo derecho por Rubén Sánchez.

Alineaciones confirmadas del Osasuna-Espanyol

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Ante Budimir.

XI del RCD Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Pere Milla, Kike García.