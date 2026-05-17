Johann Zarco da otro importante susto en Montmeló y se engancha con la moto de Pecco Bagnaia

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 15:16h.

Johann Zarco enciende otra vez todas las alarmas tras lo sucedido con Álex Márquez

La madre de Luis Salom, María Horrach, recuerda el legado humano del piloto: "No sé por qué se tuvo que marchar"

Compartir







El Mundial de MotoGP está viviendo una de las peores jornadas de la temporada. La resalida del Gran Premio de Catalunya en Montmeló volvió a convertirse en un caos en apenas unos segundos. Johann Zarco se enganchó con la Ducati de Pecco Bagnaia en plena arrancada y acabó yéndose al suelo de forma muy aparatosa, quedando tendido sobre el asfalto mientras entraban rápidamente los comisarios y los servicios médicos. El susto fue enorme en una salida marcada por la tensión y la falta de espacio entre pilotos. Y es que el francés dio varias volteretas siempre enganchando a la moto de Bagnaia. Eso sí, el piloto está consciente y ya está dirección al Centro Médico.

El accidente de Zarco llegó además después del fuerte golpe de Álex Márquez durante el fin de semana, otro de los momentos que más preocupación ha generado en el paddock. Las imágenes del piloto español saliendo despedido ya habían encendido las alarmas en Montmeló, y lo ocurrido en la resalida solo aumentó la sensación de peligro en un circuito que ha vivido jornadas especialmente accidentadas.

Las buenas noticias sobre Zarco

Pasan los minutos y las noticias sobre el piloto francés son muy alentadoras. Su propio equipo, el LCR Honda, ha informado a través de su cuenta oficial de 'X' que Zarco no está en estado crítico. Algo que, tras ver el accidente... son, sin lugar a dudas, grandes noticias. "Johann Zarco está en el centro médico, no se encuentra en estado crítico. A la espera de más pruebas e información específica, les informaremos cuando tengamos más datos", postea el equipo.