Escalofriante accidente de Álex Márquez, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio: el de Gresini, consciente

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 14:34h.

Tremendo accidente de Álex Márquez en Montmeló: el piloto está consciente

Marc Márquez sigue 'focus' en su recuperación y tiene un ojo puesto en el Mundial: objetivo Mugello

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Escalofriante y sin palabras. El accidente protagonizado por Álex Márquez y Pedro Acosta ha dejado a toda la afición del Gran Premio de Montmeló tremendamente helada. La moto del murciano ha sufrido un problema en plena recta de atrás, justo antes de la curva diez. Eso ha hecho que la velocidad de Acosta bajase de manera radical, golpeando duramente con Márquez, quien estaba justo por detrás. Más allá del golpe, que en ese momento ha sido lo de menos, el del Gresini Racing ha perdido el control de su moto justo al pisar el césped al no poder esquivar a Acosta. Ahí, en la hierba y en la gravilla, el pequeño de los hermanos ha sufrido un tremendo golpe. La moto ha terminado completamente destrozada y Márquez ha salido por los aires, golpeándose contra el muro.

Una ambulancia hizo acto de presencia rápidamente para atender en la misma pista a Álex y MotoGP ha confirmado que el piloto está consciente. Tanto él como el resto de afectados. La mejor noticia posible. Y es que el golpe más duro se lo ha llevado el catalán, pero Fabio Di Giannantonio también ha terminado por los suelos al golpearse con una parte de la moto de Álex. Asimismo, Raúl Fernández también ha sufrido algún problema. El Mundial rápidamente hondeó la bandera roja.

El accidente de Acosta y Márquez

Nadie entiende lo que ha terminado pasando con la moto de Pedro Acosta. La KTM del piloto murciano perdió rápidamente la velocidad en plena recta. Algo que pilló totalmente inesperado a un Márquez que buscaba adelantar a Acosta con el rebufo. El pequeño de los Márquez no pudo reaccionar a tiempo y se comió por completo la parte trasera de la KTM de Pedro. Sí pudo salvarse al tirarse de su moto antes de golpear fuertemente contra el muro. Y es que la velocidad que había en ese momento pudo provocar una desgracia mayúscula.

Con todo solucionado en pista y con las miradas puestas claramente en el estado de Álex Márquez, MotoGP arregló y limpió la zona del accidente para retomar una carrera sin el #73. La última hora para el piloto español es que va a ser trasladado a un hospital para ser examinado y para realizarle más pruebas. Por su parte, la carrera será de 13 vueltas, aunque claramente la sensación es muy diferente al vivido al inicio de la jornada.