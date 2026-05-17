Las cuentas del Deportivo para lograr el ascenso directo a Primera división

Celia Pérez 17 MAY 2026 - 16:27h.

Remontan ante el Andorra y se acercan al ascenso directo

El Big Data predice el ascenso en LALIGA Hypermotion: el Deportivo se acerca y el Málaga irrumpe

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El Dépor afrontaba este domingo un duelo crucial en la pelea por conseguir el ascenso directo a Primera división. Los de Antonio Hidalgo tenían que dejar los tres puntos en Riazor frente al Andorra para dejar casi definida su segunda plaza. Tocaba cumplir y lo hicieron. El cuadro herculino, que venía de encadenar diez jornadas sin perder, siguieron su racha y vencieron gracias a los goles de Mario Soriano y Zakaria Eddahchouri.

De esta forma, los coruñeses se acercan aún más al ascenso directo, algo que se tendría que complicar mucho para no conseguirlo. A falta de dos jornadas para terminar la temporada regular, el Dépor se coloca segundo con 74 puntos, a cuatro puntos del Racing, que va primero con 78 puntos. Por detrás de los gallegos marcha un Almería al que le tiene ganado el golaverage particular y que en estos momentos se encuentra con 71 puntos.

Eso indica que el Dépor depende de sí mismo para subir a Primera división. Tan solo necesitaría una victoria de los dos partidos que aun le quedan por delante, eso teniendo en cuenta que el Almería gane los dos encuentros. De hecho, si ganan la semana que viene podrían incluso certificar su ascenso una jornada antes de acabar LALIGA Hypermotion.

Suponiendo que el Almería empatara su próximo partido, a los herculinos les bastaría con empatar el suyo para conseguir igualmente el soñado ascenso a Primera división.

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Todo se acerca un poco más después de que un gol de Mario Soriano en el 48' y otro de Zakaria Eddahchouri en el 81' dejara al Deportivo a un paso de lograr su ansiado regreso a Primera división después de firmar este domingo otra remontada ante el Andorra, que se adelantó en el primer tiempo con un gol de Josep Cerdá pero acabó sucumbiendo a la pegada del equipo blanquiazul.