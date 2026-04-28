El Big Data predice el ascenso y descenso de LALIGA Hypermotion: Real Zaragoza y Cádiz, en caída libre

Celia Pérez 28 ABR 2026 - 11:05h.

Y el Dépor reduce sus opciones por el ascenso

La acción de Pulido previa a toda la tangana en el Huesca-Real Zaragoza con Andrada

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La jornada 37 finalizó este lunes con una nueva derrota del Cádiz, en esta ocasión ante la UD Las Palmas. La octava derrota consecutiva del cuadro cadista que ni la llegada de Imanol Idiakez ha podido provocar un cambio en la dinámica del equipo. Sigue en caída libre y apretando hasta el final una lucha por la salvación en la que también están inmersos equipos como el Huesca, el Mirandés y el Real Zaragoza. El ascenso también se aprieta con la derrota del Racing, que no pudo responder a la victoria del Almería, que se impuso este domingo por 2-4 al Granada, y vio reducida a dos puntos su ventaja sobre el conjunto andaluz.

Pues bien, con todo ello, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan los equipos tanto para el ascenso a Primera división y como para la permanencia en Segunda.

En la zona baja la lucha por la salvación continúa apretadísima. La Cultural Leonesa aumenta su probabilidad hasta un 98,2%, siguiéndole de cerca el Huesca con un 78,6%, el Real Zaragoza con un 77,4%, aumentando así el 66% que tenía la jornada pasada, y el Mirandés con un 71,2%. No muy lejos está también el Cádiz, con un 63,2%, aumentando también el 53,4% con el que contaba la última jornada.

La pelea por el ascenso a Primera división

En cuanto al ascenso, el Racing sigue siendo el gran favorito para conseguirlo de manera directa con un 84,4%, aunque ha recudido sus posibilidades tras el tropiezo de este fin de semana, seguido del Castellón, con un 59,6%. el Almería, con un 56,4%, y en cuarto lugar el Dépor, con un 39%. El cuadro de Antonio Hidalgo ha bajado considerablemente sus opciones, que la semana anterior eran de un 51,4%.

Por otro lado, para clasificarse entre los cuatro equipos que disputarán los playoffs, el cuadro herculino cuenta con un 74,8%, seguido de la UD Las Palmas con un 66,6%. Los castellonenses tienen un 53,4%, los almerienses un 53%, el Eibar un 51%, el Burgos un 40,4% y el Málaga un 40%.