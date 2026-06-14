Celia Pérez 14 JUN 2026 - 20:49h.

El internacional ha sido preguntado por su futuro en zona mixta

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A pesar de estar viviendo ya el inicio del Mundial 2026, el mercado de fichajes no para y no son pocos los futbolistas que viven estos días copando informaciones sobre su futuro. Y uno de ellos es Ferran Torres. Su continuidad en el Barcelona está en entredijo y recientemente ha vuelto a salir a la luz el interés del PSG de Luis Enrique en él.

Según ha avanzado Sky Sports, el conjunto parisino sigue muy atento a la situación del atacante valenciano (quien no hace mucho parecía tener su renovación con el FB Barcelona muy avanzada) y lo mantiene en su agenda de cara a reforzar la parcela ofensiva para la próxima temporada. Una información por la que ha sido preguntado el propio Ferran y que no ha negado ni ha admitido, dejando en el aire su futuro.

El atacante descartó profundizar en el asunto con su actual equipo y señaló que solo se ve “jugando el partido contra Cabo Verde”, de este lunes 15 de junio. “Yo me veo jugando el lunes el partido contra Cabo Verde”, dijo en zona mixta al ser preguntado sobre si se veía jugando la próxima temporada en el Barcelona.

Además, al ser preguntado sobre un interés del París Saint-Germian en su fichaje, contestó que ni lo sabe ni le “importa”. “Ni lo sé ni me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos mañana y debutar de una buena manera”, declaró.

Parece que por ahora, no existe una oferta formal sobre la mesa y el Barcelona sigue considerando a Ferran un jugador importante dentro de su plantilla. Sin embargo, el interés del PSG vuelve a situar al internacional español en el centro de los rumores de mercado. Con Luis Enrique como principal valedor y con el futuro de Bradley Barcola en una situación de mucha incertidumbre, la figura de Ferran surge en los despachos del PSG como una opción viable y coherente para sustituir la posible pérdida del francés