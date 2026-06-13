Luis Enrique vuelve a fijarse en Ferran Torres y ya lo tiene en su agenda para el PSG

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 10:20h.

Ferran Torres aparece en el radar del PSG como posible opción para reforzar el ataque de Luis Enrique

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El mercado de fichajes empieza a calentarse y uno de los nombres que aparece en la órbita del PSG es el de Ferran Torres. Según ha avanzado Sky Sports, el conjunto parisino sigue muy atento a la situación del atacante valenciano (quien no hace mucho parecía tener su renovación con el FB Barcelona muy avanzada) y lo mantiene en su agenda de cara a reforzar la parcela ofensiva para la próxima temporada.

La figura del técnico asturiano resulta clave en este escenario. Luis Enrique siempre ha valorado la versatilidad, el sacrificio defensivo y la capacidad de adaptación de Ferran Torres, cualidades que encajan perfectamente en el modelo de juego que ha consolidado en París. El entrenador español atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera tras convertir al PSG en una referencia continental y reforzar un proyecto basado en futbolistas jóvenes, dinámicos y con margen de crecimiento. La confianza que históricamente ha depositado en Ferran, tanto en la selección española como a nivel de valoración deportiva, alimenta las especulaciones sobre un posible movimiento.

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Ferran Torres, una opción por si sale Barcola

Por su parte, Ferran Torres llega respaldado por una trayectoria que ha ido ganando peso en las últimas temporadas. El delantero del FC Barcelona se ha consolidado como una pieza importante para Hansi Flick gracias a su polivalencia, pudiendo actuar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque. Además, su rendimiento con la selección española continúa siendo notable y mantiene un perfil muy apreciado por entrenadores que buscan futbolistas capaces de ofrecer soluciones tácticas diferentes durante un partido. Su capacidad goleadora, su movilidad entre líneas y su experiencia en la élite europea lo convierten en un activo atractivo para cualquier gran club del continente.

Por ahora, no existe una oferta formal sobre la mesa y el Barcelona sigue considerando a Ferran un jugador importante dentro de su plantilla. Sin embargo, el interés del PSG vuelve a situar al internacional español en el centro de los rumores de mercado. Con Luis Enrique como principal valedor y con el futuro de Bradley Barcola en una situación de mucha incertidumbre, la figura de Ferran surge en los despachos del PSG como una opción viable y coherente para sustituir la posible pérdida del francés.