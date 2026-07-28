Lucas Gatti 28 JUL 2026 - 15:45h.

Boca Juniors también quiere al delantero argentino

El extraño caso de Bamba Dieng, el delantero relacionado con el Sevilla que rompe su fichaje

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En este vigente mercado de fichajes, el Sevilla puso los ojos en un centrodelantero figura del fútbol argentino. Luego de la salida de su máximo goleador la campaña pasada, el nigeriano Akor Adams, por el que el Venezia ha pagado 16 millones de euros, el conjunto sevillano tiene tres semanas antes de comenzar LaLiga Sports para buscar un reemplazante en ese puesto de ataque.

Según pudo saber ElDesmarque, el apuntado para suceder a Adams es el argentino David Romero, futbolista de Tigre, equipo que milita en el Primera División argentina. El Sevilla ha hecho una propuesta económica por el atacante que el club argentino tiene arriba de la mesa para aceptar o rechazar. El dueño de su pase pretende cerca de 7 millones de euros por el 70% de su ficha.

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Que otros clubes pelean por quedarse con el goleador

Romero es pretendido también por el Parma de Italia, y por Boca Juniors que está urgido por la llegada de un centrodelantero, por la lesión de Adam Bareiro, la salida de Edinson Cavani y el bajo nivel de Milton Giménez. En Brasil, además, varios clubes han preguntado por el atacante de 23 años, que está pasando por el mejor momento de su corta carrera futbolística.

En las últimas horas, Boca también hizo una oferta para quedarse con el delantero. Ofreció, de palabra, a Jabes Saralegui, mediocampista que se encuentra cedido en Tigre, la cesión por un año de Camilo Rey Domenech, una de las joyas de las inferiores boquenses que ya acumula minutos en Primera, y una suma de dinero por el 70% del pase. Además, en el caso de ser necesario, podría incluirse la ficha de Williams Alarcón en la negociación.

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Cuál es el deseo del delantero

Hoy, la prioridad del jugador es seguir su carrera en Europa. Pero Tigre tiene muy buena relación con Boca y eso podría cambiar el futuro del goleador. La posibilidad de disputar la Serie A o LaLiga Sports es lo que más seduce a Romero. Ambos equipos ya le enviaron propuestas al equipo de Victoria y las mismas están siendo analizadas. Por el momento, las negociaciones siguen abiertas, y el conjunto andaluz no se baja de la pelea.

La única cuestión a tener en cuenta es que el mercado de pases europeo vence en agosto y en el fútbol argentino cierra este viernes. Así que en estos días el futbolista debería decidir su futuro.

Quién es David Romero

Durante la última temporada, Romero marcó 11 goles en 19 partidos jugados entre el torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El centro atacante nació futbolísticamente en Talleres de Cordoba, donde debutó en el 2021. Luego, tuvo un paso por Union La Calera de Chile ante de pasar por Tigre en el 2025, equipo donde se destaca desde hace más de un año.

En el 2019 por primera vez vistió la camiseta de la Selección Argentina Juvenil. Integró el plantel Sub-16 que disputó el Torneo Montaigu en Portugal. Jugó dos partidos y le marcó un gol al elenco local.