La Fábrica avala a los nuevos fichajes del Real Madrid: 148 millones para poder gastar

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 15:17h.

Las ventas de los jugadores salidos de la cantera están financiando gran parte de los fichajes del conjunto blanco en este mercado de verano

El Leipzig sigue a lo suyo con Diomande entre los rumores de su fichaje por el Real Madrid

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El Real Madrid está demostrando que su política deportiva no solo pasa por incorporar grandes estrellas, sino también por convertir su cantera en una fuente constante de ingresos. En un verano repleto de movimientos importantes en el mercado madridista, el club blanco ha logrado financiar buena parte de su inversión gracias a las ventas de futbolistas formados en La Fábrica.

La Fábrica está financiando gran parte del mercado del Real Madrid

El Real Madrid está arrasando el mercado y ya cuenta con las incorporaciones de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. A los que se les podrían sumar Yan Diomande, cuya operación está cerca de cerrarse y superará los 100 millones de euros según las informaciones publicadas y Rodri, si finalmente el conjunto blanco decide afrontar una operación tasada alrededor de los 70 millones de euros.

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Buena parte de ese margen económico existe gracias a las ventas de jugadores formados en La Fábrica. La venta de Nico Paz encabeza la lista con 60 millones de euros, seguida por Víctor Muñoz (25 millones), Mario Gila (15), Álvaro Rodríguez y Álex Jiménez (12 millones cada uno), además de otras salidas como las de Chema Andrés, Rafael Obrador, Fran García, Mario Martín, Yusi Enríquez o Jacobo Ramón. A esta lista se sumará la venta de Gonzalo García, que está en la rampa de salida.

Los ingresos de La Fábrica han llegado en el momento más oportuno

Siempre se ha acusado al Real Madrid de no utilizar su cantera para subir jugadores al primer equipo, pero este verano La Fábrica ha sido una ayuda gigantesca para poder acometer la revolución que el conjunto blanco necesitaba. Con casi 150 millones de euros obtenidos únicamente mediante ventas de canteranos, el Real Madrid está volviendo a confirmar que La Fábrica es mucho más que una academia de formación. También es una herramienta estratégica para sostener las grandes operaciones del mercado y seguir compitiendo al máximo nivel.