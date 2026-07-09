El Real Madrid supera los 127 millones en ventas tras el traspaso de Mario Gila

Juan Pérez 09 JUL 2026 - 19:32h.

La salida del central al AC Milan deja 15 millones en el conjunto merengue

Quién es Mario Gila, la intrahistoria del defensor formado en el Real Madrid y el Espanyol

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El mercado de fichajes del Real Madrid presenta múltiples frentes abiertos en la ventana de salidas por la activación de múltiples nombres que dejan un beneficio económico extremadamente alto para el conjunto blanco. El buen hacer en los últimos años en las negociaciones de traspasos como el de Mario Gila a la Lazio supone ahora un extra económico para la entidad presidida por Florentino Pérez con la salida del jugador al Milan, un plus gigantesco que sube hasta los 15 millones por guardar el 50% de los derechos del defensa.

El Real Madrid va a recaudar 127 millones de euros tras la recibir de forma íntegra el montante económico de todos los jugadores que han dejado el club merengue en la previa de la 26/27. A expensas de las firmas y del modo de pago, los siete traspasos contabilizados hasta la fecha con la confirmación hoy de Fran García dejan una cifra sorprendente para el perfil de los jugadores que han salido, casi todos canteranos alejados del foco de las estrellas.

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El último de ellos en llenar las arcas del club es Mario Gila, que después de unas duras negociaciones deja la Lazio para comandar la zaga del AC Milan de Ruben Amorim. El jugador era uno de los ejes de la Lazio, que ha apretado hasta conseguir los 30 millones pretendidos según la información de Fabrizio Romano, pero el 50% de los derechos deja la mitad para el conjunto blanco por ver en él algo especial antes de dejarlo marchar hace unos años, cuando no tenía espacio en la élite por la presencia de Militao, Nacho, Rudiger y Alaba.

Gila es ahora uno de los defensas de moda en la Serie A, y se suma a Nico Paz y Víctor Muñoz como los que más dinero dejan en Valdebebas. Aún así la lista es mucho más larga con casos similares como el de Álvaro Rodríguez, Mario Martín, Álex Jiménez o el reciente traspaso de Fran García al Betis. El lateral izquierdo guarda muchas similitudes con el caso de Mario Gila, porque actualmente no tiene espacio en la posición tras el fichaje de Cucurella, pero el club se ha guardado el 50% de su ficha tal y como ha hecho con tantos otros casos.

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El conjunto blanco tiene por delante un reto no sólo por equilibrar el balance de los fichajes del año pasado, ahora uno de los grandes retos de Mourinho, sino porque siguen saliendo nombres. Camavinga, Tchouameni y Gonzalo están en el cartel de otros equipos que llaman a su puerta, salidas que significarían más traspasos a medio plazo para mover fichas.