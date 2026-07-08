Fran Fuentes 08 JUL 2026 - 20:45h.

El lateral posa en la ciudad deportiva tras firmar su contrato con el club verdiblanco

El Betis centra ahora sus esfuerzos en firmar al delantero

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Fran García ya es, oficialmente, nuevo jugador del Real Betis. El club verdiblanco ha anunciado su incorporación procedente del Real Madrid. En este sentido, el lateral de Bolaños de Calatrava llegó este mismo miércoles a Sevilla para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el conjunto hispalense. Asimismo, como detalle curioso, minutos antes del anuncio, el jugador posó frente al escudo de las trece barras con una camiseta en la que se podía leer 'Manquepierda'.

De este modo, la intención es que el jugador se incorpore este mismo jueves con el resto de sus compañeros, que se encuentran concentrados en Alemania, donde harán la primera parte de la pretemporada. De este modo, tras la salida de Ricardo Rodríguez del conjunto verdiblanco, la posición de lateral izquierdo ya estaría cerrada con Fran García y Júnior Firpo, de quien se espera un paso adelante después de vivir un auténtico calvario con las lesiones la pasada temporada.

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Los detalles del fichaje de Fran García por el Real Betis:

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En este sentido, los detalles de la operación son los que ya informamos: el Real Betis paga cuatro millones de euros por el 50% de los derechos federativos de Fran García. Firmará por cuatro temporadas, es decir, hasta el 2030. Y, en caso de venta, el Real Madrid se quedará con la mitad del traspaso.

En este sentido, el lateral, de 26 años y 1.69 de estatura, llega con ganas de reivindicarse. y es que, después de una temporada complicada en la que partía como la última opción en defensa, poco a poco fue ganándose minutos ante los problemas de Álvaro Carreras en dicha posición. Sin embargo, su etapa en el club blanco ha sido de escasa confianza en sus posibilidades. Ahora, con todavía mucha carrera por delante, el jugador buscará pelear por la titularidad en un club ambicioso y que disputará la UEFA Champions League.