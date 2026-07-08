Portugal ya tiene nuevo seleccionador: fichaje cerrado

La Federación ha tardado sólo dos días en encontrar un sustituto para Roberto Martínez

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Dos días. Ese es el tiempo que ha tardado la Federación Portuguesa de Fútbol en encontrar un nuevo seleccionador. Tras caer eliminada del Mundial 2026 a manos de España, Roberto Martínez anunció su salida de la selección de manera inmediata, pues acababa contrato y había estado lejos de cumplir las expectativas. 48 horas más tarde, su sustituto ya está decidido: Jorge Jesus.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, Jorge Jesus ha aceptado la propuesta de la Federación Portugesa y será el nuevo seleccionador. Todo apunta a que firmará un contrato por cuatro años, con el objetivo de dirigir al combinado luso durante la próxima Nations League, la Eurocopa 2028 y llegar al Mundial 2030, que se disputará, entre otros países, en territorio portugués.

A sus 71 años, Jorge Jesus conoce perfectamente el fútbol portugués, pues ha pasado por clubes como el Benfica, el Sporting CP o el Sporting de Braga, entre otros. Especialmente relevante fue su paso por Da Luz, dividido en dos etapas distintas para sumar un total de 404 partidos.

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Su última experiencia fue en el fútbol de Arabia Saudí. Hasta hace apenas unas semanas, fue el entrenador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que ha conseguido ganar la Saudi Pro League. Habrá que ver si el delantero sigue en la selección o, a sus 41 años, decide dar ya un paso al lado.