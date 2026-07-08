Portugal ya tiene nuevo seleccionador: fichaje cerrado
La Federación ha tardado sólo dos días en encontrar un sustituto para Roberto Martínez
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Dos días. Ese es el tiempo que ha tardado la Federación Portuguesa de Fútbol en encontrar un nuevo seleccionador. Tras caer eliminada del Mundial 2026 a manos de España, Roberto Martínez anunció su salida de la selección de manera inmediata, pues acababa contrato y había estado lejos de cumplir las expectativas. 48 horas más tarde, su sustituto ya está decidido: Jorge Jesus.
Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, Jorge Jesus ha aceptado la propuesta de la Federación Portugesa y será el nuevo seleccionador. Todo apunta a que firmará un contrato por cuatro años, con el objetivo de dirigir al combinado luso durante la próxima Nations League, la Eurocopa 2028 y llegar al Mundial 2030, que se disputará, entre otros países, en territorio portugués.
A sus 71 años, Jorge Jesus conoce perfectamente el fútbol portugués, pues ha pasado por clubes como el Benfica, el Sporting CP o el Sporting de Braga, entre otros. Especialmente relevante fue su paso por Da Luz, dividido en dos etapas distintas para sumar un total de 404 partidos.
Su última experiencia fue en el fútbol de Arabia Saudí. Hasta hace apenas unas semanas, fue el entrenador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que ha conseguido ganar la Saudi Pro League. Habrá que ver si el delantero sigue en la selección o, a sus 41 años, decide dar ya un paso al lado.