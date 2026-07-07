Se marcha entre las críticas de la prensa portuguesa tras no dar con la tecla en una generación histórica

Notas y puntos de España ante Portugal: tres sobresalientes y tres suspensos

Compartir







Roberto Martínez deja la selección de Portugal. Tras la derrota ante España en octavos de final del Mundial 2026, el técnico ha confirmado que es un "fin de ciclo" y que ha dirigido en Dallas su último encuentro al frente de la selección lusa, a la que llegó en el año 2023 y con la que ha conseguido una Nations League.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó

PUEDE INTERESARTE La imagen histórica de Cristiano Ronaldo llorando a lágrima viva en el Mundial

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", agregó el técnico español, que no ha conseguido dar con la tecla en una de las mejores generaciones históricas de Portugal, al igual que tampoco lo hizo anteriormente durante su etapa en Bélgica.

Roberto Martínez, contento con su partido ante España

Antes, el seleccionador se había mostrado satisfecho con la imagen de su selección ante España pese a sus escasas oportunidades a lo largo del encuentro, más allá de un disparo al larguero de rebote.

"Podemos estar muy orgullosos. Los jugadores lo han dado todo con el corazón. Creo que ha sido nuestro mejor partido del Mundial. El balón golpea el larguero, no entra, y esa es la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores se merecían la prórroga", declaró.

"Jugamos contra un equipo que es favorito y lo hicimos de igual a igual. Necesitábamos un poco más de suerte en situaciones en el último tercio para poder aprovechar las oportunidades. Pero, en general, es un partido que podría haber caído de cualquier lado", agregó el ya exseleccionador.