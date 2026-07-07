Los dos excompañeros del Manchester City se picaron en la última ocasión del Portugal-España

Notas y puntos de España ante Portugal: tres sobresalientes y tres suspensos

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El partido entre España y Portugal ha acabado con triunfo español y con cierta polémica. O más bien, con un pequeño lío entre Rodrigo Hernández y Bernardo Silva, dos futbolistas que hasta hace apenas unos días eran compañeros de equipo en el Manchester City. Y es que el luso tuvo la última ocasión del combinado luso en la última ocasión del encuentro, pero su cabezazo se fue por encima del larguero... y el español lo festejó en su cara.

La imagen no deja en buen lugar a Rodrigo: con Bernardo Silva tumbado en el césped, apretó el puño mirándole a la cara. Al jugador portugués no le hizo ninguna gracia ese gesto y se levantó rápidamente a recriminárselo apuntándole con el dedo. El resto de jugadores intervinieron para que la cosa no fuera a mayores y el partido acabó muriendo sin más goles que el de Mikel Merino en el marcador.

Rodrigo Hernández pide perdón a Bernardo Silva

Tras el encuentro, ya con los ánimos más tranquilos, Rodrigo admitió su error: "Me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente pero se queda ahí por la confianza que tenemos y ya está", comentó en zona mixta.

El centrocampista, que esta vez sí brilló a un gran nivel en el triunfo ante Portugal, confesó su equivocación ante un Bernardo con el que ha compartido vestuario durante los últimos años en el Manchester City, de ahí que su gesto haya sido incluso más sorprendente.

"Para ganar la Copa del Mundo tienes que ir en línea ascendente y no te puedes conformar. Tienes que seguir creciendo, hay aspectos del juego que podemos mejorar, creo que podemos darle un poquito más de fluidez en algunas situaciones, tenemos jugadores que se giran muy bien y podemos hacer más daño", comentó también el centrocampista durante su comparecencia ante los medios en las entrañas del estadio de Dallas.