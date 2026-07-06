La imagen histórica de Cristiano Ronaldo llorando a lágrima viva en el Mundial

Celia Pérez 06 JUL 2026 - 23:40h.

El luso se despide entre lágrimas tras la derrota ante España

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España se ha impuesto este lunes a Portugal en el que ha sido el último Mundial de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, la leyenda lusa afrontaba la última gran cita mundialista con su combinado nacional, con el que se ha despedido en octavos de final frente a los de Luis de la Fuente. Veinte años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista. Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2.305 minutos después, Cristiano se despide entre lágrimas.

El ariete luso ha sido captado por las cámaras de DAZN al finalizar el encuentro, llorando a lágrima viva en el que presumiblemente es su último partido en un Mundial. Una imagen histórica ya que el paso del tiempo es una evidencia y ya con 45 años sería una quimera pensar que puede jugar una séptima Copa del Mundo.

En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones. Cristiano limita ahora su área de acción, con 41 años sabe que, por mucho que se cuide, no tiene la explosividad de antaño. Y espera su momento.

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No llegó tal momento, pese a que lo buscó. Se fue del Mundial sin el protagonismo que buscaba, pero con la conciencia tranquila, "después de darlo todo".

Fue una despedida cruel, sellada por un gol de Mikel Merino en el minuto 90, cuando ya se reservaba para aguantar la prórroga.

Nada que ver con aquel 11 de junio de 2006, cuando pocas horas después de que Rafael Nadal conquistase su segundo Roland Garros -épico frente a Roger Federer- dio sus primeras carreras mundialistas en el RheinEnergieStadion de Colonia, contra Angola. Tenía 21 años, el 17 a la espalda y aún faltaba un año, un mes y un día para que naciese Lamine Yamal.