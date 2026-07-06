Celia Pérez 06 JUL 2026 - 23:22h.

El seleccionador ha analizado la victoria del equipo ante Portugal

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha pasado este lunes por los micrófonos de La 1 para analizar la victoria del equipo ante Portugal. El técnico riojano ha destacado el esfuerzo de sus futbolistas para obtener el billete a cuartos y evita elegir al próximo rival, que saldrá del duelo entre Bélgica y Estados Unidos.

Sensaciones: "La verdad que ha ido un partidazo. Dos súper equipos. Una final anticipada. Como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final. Demostrando las ganas de ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes que salen del banquillo. Nos han dado esa energía para culminar de esa manera".

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Qué le ha dicho a Mikel Merino: "Primero que juguemos como siempre. Acompañando en el medio campo, media punta y delantera. Y que llegáramos todo lo que pudiéramos. Estábamos pensando un poco en darle un poco de ritmo para afrontar la prórroga con es brío. Ha sido magistral la aportación de esos jugadores. Esa es la suerte que tenemos. 26 jugadores un nivel altísimo".

Bélgica o Estados Unidos: "Ahora ya a estas alturas, nos da igual. Lo importante es que estamos felices de estar a esta altura del campeonato. Estamos con confianza y seguridad. Vamos a darlo todo hasta el final".

España rival a batir: "Bueno, creo que tenemos muchos ingredientes para que los rivales lo piensen".