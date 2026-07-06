Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 18:12h.

La eliminación temprana de 'la Canarinha' acelera el debate sobre el estado del fútbol brasileño; el italiano tiene firmado hasta el Mundial 2030

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La eliminación de Brasil frente a Noruega en octavos de final del Mundial ha dejado tocadas a varias figuras en el entorno de 'la Canarinha'. Y es que, más allá de Vinicius, que ha aportado cuatro goles durante todo el torneo y, por momentos, ha sido el único en tirar del carro, no pocos jugadores han recibido una oleada de críticas. Desde Carlos Henrique Casemiro y su lentitud en las acciones defensivas a Neymar, cuya aportación ha sido testimonial. Sin embargo, por encima de todos los jugadores hay un señalado: Carlo Ancelotti. Y es que el técnico, que llegó tras ganarlo todo en el Real Madrid, no ha sido capaz de impulsar un modelo ganador que le permita llegar lejos al frente de la verdeamarelha.

Tanto es así que se ha establecido el debate en el país sudamericano sobre si el entrenador italiano debe seguir al frente del combinado brasileño. Y es que Numerosas voces apuntan a que el modelo de 'Carletto' puede no ser óptimo para dirigir a selecciones, donde importa más el rendimiento inmediato que la gestión de vestuario o la gestión de estrellas. Y es que no pocas voces apuntan a una realidad: esta no es la Brasil de Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Adriano, Kaká y compañía.

Las dudas en torno a Carlo Ancelotti, las vacas sagradas y los jugadores de Brasil

Y es que esta selección brasileña no tiene un elenco de estrellas que dirigir,, por lo que la mayor virtud que atribuyen a Carlo Ancelotti no es tan necesaria como en su etapa como técnico blanco. Si acaso, dos o tres nombres destacados como Vinicius, Raphinha y Gabriel Magalhaes, seguidos por una legión de jugadores jóvenes como Rayan, Douglas Santos, Igor Thiago o Endrick, que se suman a una legión de veteranos cuyos mejores años de fútbol ya han pasado. Es el caso de los Alisson, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Fabinho o el propio Neymar, quienes, a todas luces, no formarán parte del próximo ciclo mundialista. Eso sí, también es cierto que jugadores como Rodrygo Goes, Éder Militao o Estevao han condicionado bastante la lista de 'Carletto'.

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"El Mundial es espectacular, es un buen Mundial. Creo que, en el partido de hoy, merecimos ganarlo. Cuando pasa un momento así, tienes que pensar que una derrota es el comienzo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. Creo que no es el fin, esta derrota es el comienzo de un nuevo ciclo", explica. Sobre la eliminación en sí, reconoció que no temía a la reacción de los aficionados: "No sé cómo va a reaccionar. Lo que vamos a hacer nosotros es seguir trabajando para esta selección, intentando mejorar, intentando buscar nuevas ideas. Lo mismo que hemos hecho en este año. Yo creo que el trabajo fue bueno. El fútbol es así, el deporte es así. A veces hay que manejar la tristeza de una derrota. Estoy bastante acostumbrado a esto. Vamos a manejar esta derrota con un nuevo impulso en el trabajo y en la evaluación de los jugadores", sentenció.

En este sentido, numerosas dudas han rodeado a la convocatoria confeccionada por Carlo Ancelotti, con varias decisiones muy cuestionadas, como la confianza en Lucas Paquetá, la alineación de Igor Thiago como titular en el primer partido o el escaso tiempo de juego que ha concedido a Endrick. Ahora, el debate está en el aire, aunque se trata, más bien, de una cuestión de la afición por el dolor de la eliminación. El italiano tiene firmados otros cuatro años, por lo que, en principio y salvo terremoto total en la CBF, seguirá al frente de Brasil hasta la siguiente Copa del Mundo.