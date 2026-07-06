Joaquín Anduro 06 JUL 2026 - 00:09h.

Así jugaron los hombres de Carlo Ancelotti y Stale Solbakken

El padre de Erling Haaland aviva los rumores de su fichaje por el Real Madrid: "Cualquiera quiere jugar allí"

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El MetLife Stadium acogió un partido histórico en los Mundiales con el triunfo de Noruega sobre Brasil por 2-1 para clasificarse a cuartos de final y dejar a la Canarinha en octavos. Un choque en el que fueron históricas tanto la exhibición bajo palos del sevillista Nyland como la de Erling Haaland de cara al gol con un espectacular doblete.

El encuentro parecía de cara para Brasil con un tempranero penalti pero Nyland adivinó las intenciones de Bruno Guimaraes arrancando así su show bajo palos. Paradas y paradas, con Alisson respondiendo en la portería contraria hasta que Erling Haaland rompió la red brasileña con un doblete y dos asistencias de Schjelderup y el penalti transformado por Neymar apenas fue una anécdota para el triunfo final.

El uno por uno de Brasil

Alisson Becker [6]: Realizó varias paradas clave durante el encuentro que mantuvieron con vida a Brasil en el encuentro. No fue el culpable de los goles.

Danilo Luiz [3]: Mantuvo a raya a Antonio Nusa pero no a Schjelderup, que le volvió loco con su movilidad por el costado diestro. Tampoco cerró a Haaland en el 0-2.

Marquinhos [4]: No estuvo fino en defensa ya que no supo seguir a Haaland ni adaptarse con Gabriel a la hora de marcar a la estrella nórdica.

Gabriel Magalhaes [4]: Sufrió con Haaland y concedió demasiado incluso antes de que el ariete del City le ganara el salto en el tanto que abría la lata.

Douglas Santos [5]: El mejor de la defensa, sin casi sufrir ni con Sorloth ni con Bobb pudiendo incluso incorporarse al ataque.

Casemiro [3]: De nuevo, el pivote recién fichado por el Inter de Miami fue uno de los señalados en Brasil. Más allá de poner buenos balones al área, su caída física se nota demasiado.

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Bruno Guimaraes [2]: No olvidará el penalti que falló ante Nyland en un encuentro en el que además no tuvo la claridad con balón de los partidos anteriores.

Gabriel Martinelli [4]: El del Arsenal fue la novedad de Ancelotti en el once jugando por detrás de Cunha y no tuvo apenas incidencia ofensiva más allá de un par de balones a los que no llegó.

Vinicius Jr. [4]: El peligro de Brasil llegó durante las ocasiones en las que el jugador del Real Madrid agarró la pelota por banda izquierda y se la jugó por su cuenta. Sobre todo en la primera mitad, ya que en la segunda estuvo más desaparecido.

Matheus Cunha [3]: Desasistido en el ataque con apenas un disparo y con pocas acciones en las que tocó el balón en zona de peligro.

Sustituciones

Endrick [3]: Perdonó una ocasión clarísima delante de Nyland y después le dio demasiadas facilidades a Schjelderup en el centro de gol de Haaland.

Danilo dos Santos [5]: Mejoró la circulación de Brasil en ataque con su entrada pero esto no sirvió finalmente para la victoria.

Neymar Jr. [6]: Intentó varias jugadas creando siempre miedo en la zaga de Brasil con su mera presencia y transformó el penalti que redujo distancias.

Éderson [-]: Entró en el tramo final sin poder cambiar el sino del partido.

El uno por uno de Noruega

Orjan Nyland [10]: Exhibición histórica del ya exportero del Sevilla con paradones de todo tipo, incluyendo un penalti a Bruno Guimaraes, que dejaron a Brasil fuera del Mundial permitiendo a Noruega completar su mejor actuación histórica.

Julian Ryerson [4]: Regresó al once tras su lesión y tuvo que sufrir con Vinicius, que creó por su costado el mayor peligro de Brasil y necesitó de ayudas hasta que fue sustituido.

Kristoffer Ajer [7]: Cometió el penalti que no logró transformar Bruno Guimaraes por la gran acción de Nyland pero fue casi su única laguna en el encuentro.

Torbjorn Heggem [7]: Muy seguro el central del Bolonia, que sólo tuvo el despiste en el balón a Endrick que no transformó en gol el ariete del Real Madrid.

David Wolfe [7]: Cuajó una actuación sólida por su costado, impidiendo que la Canarinha creara peligro por ahí.

Sander Berge [8]: Un pilar en el centro del campo que fue capaz de romper el juego de Brasil ya desde el inicio surtiendo de balones tanto a Odegaard como a Berg.

Patrick Berg [8]: El jugador del Bodo/Glimt fue otro de los partícipes en un partido histórico para Noruega con su despliegue en el centro del campo.

Martin Odegaard [7]: Perdió un balón absurdo que Nyland evitó que Vinicius transformara pero el capitán del combinado nórdico fue el faro del juego de los suyos con mucha pelota y presencia.

Alexander Sorloth [4]: De nuevo en el costado derecho en una posición que le ha terminado por costar una mala actuación general durante todo el Mundial.

Antonio Nusa [3]: No había estado a su mejor nivel durante la fase de grupos, renació ante Costa de Marfil y volvió a quedarse corto en el choque ante la Canarinha.

Erling Haaland [10]: Todo un partido picando piedra contra la defensa brasileña hasta ser decisivo con un cabezazo y un trallazo marca de la casa que meten a Noruega en cuartos.

Sustituciones

Oscar Bobb [5]: Cumplió sin llegar al nivel de Schjelderup desde su entrada al campo en el descanso del encuentro.

Andreas Schjelderup [8]: Cambió el partido con su entrada al campo por la banda izquierda, desde donde comenzó a crear peligro como el centro del gol de Haaland y el pase en el segundo.

Fredrik Aursnes [7]: Mejoró la actuación de Ryerson por la banda derecha, donde Vinicius estaba causando problemas.

Leo Ostigard [-]: Entró al campo para el descuento y cometió un penalti sobre Casemiro.