Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 21:33h.

Folarin Balogun estará disponible para el EE.UU.-Bélgica

Folarin Balogun, expulsado contra Bosnia por una falta idéntica a la perdonada a Messi

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Estados Unidos se enfrenta a Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026 en busca de un puesto en cuartos de final ante España o Portugal y Mauricio Pochettino podrá contar finalmente con Folarin Balogun. La presión del gobierno estadounidense ha dado resultado y la FIFA ha retirado el partido de sanción al ariete del Mónaco para celebración de Donald Trump.

El delantero del combinado de las barras y estrellas vio la roja directa en el encuentro de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina. En un lance con Muharemovic, el futbolista estadounidense pisó el gemelo del balcánico y, tras la consulta del VAR, fue expulsado en una acción con polémica, ya que, en una acción similar de Leo Messi ante Argelia, el argentino se fue sin castigo.

Estados Unidos consiguió la victoria finalmente por 2-0 avanzando hasta octavos de final pero no podría contar en esta ronda con su delantero titular, autor de tres goles en el Mundial 2026. Una decisión con polémica que provocó incluso las críticas del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio: "Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso".

La FIFA da marcha atrás con la sanción a Balogun

Días después y en la víspera del partido, la FIFA ha reculado y permitirá a Balogun jugar ante Bélgica al poner en suspensión la sanción por un año: "El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle".

El máximo organismo del fútbol aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.

Una decisión que ha provocado la celebración de Donald Trump que, en su cuenta de Truth, ha celebrado la decisión: "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia".

A quien no ha gustado tanto la decisión ha sido a Bélgica y la federación del país ha emitido un comunicado criticando la decisión, ante la que están "atónitos: "Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles".