Folarin Balogun, expulsado contra Bosnia por una falta idéntica a la perdonada a Messi

Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 08:08h.

Estados Unidos pudo lamentar mucho la tarjeta roja a Folarin Balogun por una falta muy similar a la de Leo Messi el día que marcó su primer hat-trick en un Mundial

Leo Messi debió ser expulsado antes de su hat-trick en el Argentina - Argelia según los expertos arbitrales: "Ridículo estrepitoso"

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El nivel del arbitraje está dejando mucho que desear en este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Apenas ha terminado la fase de grupos y ya hay varias jugadas polémicas que han despertado acalorados debates. Desde la permisividad del colegiado en el España – Uruguay al gol anulado a Vinicius Jr. el día que pudo marcar su primer hat-trick en un Mundial, ya hay un largo listado de decisiones de los colegiados que dejan mucho que desear o que, como mínimo, polarizan a los aficionados.

El último ejemplo ha sido la expulsión de Folarin Balogun, que fue expulsado en el partido contra Bosnia Herzegovina en el minuto 64’ de los dieciseisavos por una entrada por detrás sobre Tarik Muharemovic por la que se fue a la calle con roja directa. Una decisión del colegiado, Raphael Claus, que tomó después de revisar la acción en el VAR y que ha indignado profundamente a la afición del país anfitrión.

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Pese a tener un jugador menos, los de Mauricio Pochettino supieron aguantar y acabaron marcando el segundo gol en el minuto 82’ que les daría la victoria definitiva (2-0). Sin embargo, eso no quita que esta decisión fuese excesiva y pudo cambiar el curso del partido por completo. Precisamente, Balogun fue el responsable de anotar el primer gol contra Bosnia en el descanso y su ausencia en la segunda parte la notaron mucho los futbolistas norteamericanos.

Balogun expulsado, Messi perdonado

Y lo que más ha indignado a los anfitriones es que la falta de Balogun es calcada a la falta que hizo Messi el día que anotó un hat-trick contra Argelia. El capitán de Argentina pudo correr el mismo destino que Balogun contra Bosnia, pero en ese momento ni el árbitro, Szymon Marciniak (el mismo que el del doble toque de Julián Álvarez), ni el VAR consideraron que la acción fuese merecedora de tarjeta roja. De hecho, no le mostraron ni amarilla y el propio Messi acabó anotando tres goles, por lo que su expulsión habría afectado mucho a ese partido.