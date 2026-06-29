Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 19:34h.

Mourinho celebra el Mundial de los jugadores del Real Madrid, con varias estrellas y un gran señalado

Críticas a la decisión del árbitro en las redes sociales

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El encuentro entre Brasil y Japón de los dieciseisavos de final se caracterizó por el ordén nipón y las continuas acometidas del combinado carioca. Los ojos estaban centrados, desde el inicio, en las intervenciones de Vinicius por banda, el jugador más peligroso sobre el terreno de juego. Y fue precisamente el jugador del Real Madrid el que protagonizó la primera acción polémica del duelo.

Vinicius recibió una durísima entrada por parte del futbolista japonés Sano. El rival entró con la plancha por delante y se llevó por delante el pie del jugador brasileño, quien se retorció de dolor sobre el terreno de juego. El colegiado le mostró la tarjeta amarilla aunque muchos pidieron un castigo mayor tras ver la repetición. Precisamente fue Sano, minutos después, el que abrió el encuentro con un disparo desde la frontal del área tras una pérdida en el centro del campo.

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En las redes sociales fueron muchos los que se compadecieron de Vinicius y criticaron al árbitro por no expulsar a Sano. Lo hicieron con mensajes como los que recopilamos a continuación:

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Vinicius se emociona con su abuela

La gran figura de la selección brasileña en la fase de grupos del Mundial 2026, se emocionó al hablar de su abuela Nilza en una entrevista divulgada este domingo en la cadena de televisión Globo. "Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa", afirmó el extremo del Real Madrid con la voz entrecortada antes de romper a llorar delante de Luciano Huck, el popular presentador del programa 'Domingão'.

Segundos antes, al 7 de la Canarinha le pusieron un video en el que su abuela recordaba su infancia y le deseaba lo mejor para el resto de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. "Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", relató Nilza en el video.