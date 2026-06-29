Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 18:27h.

Neymar suplente, sin la restricción de minutos de Ancelotti para el Brasil - Japón

Estos onces saltarán al terreno de juego

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Brasil y Japón dieron a conocer sus respectivos onces un rato antes del inicio de su encuentro de dieciseisavos de final del Mundial. Se trata del segundo duelo de esta ronda tras la victoria de Canadá sobre Sudáfrica. Sobre el campo tendremos la oportunidad de ver de nuevo a jugadores como Vinicius, quien parte de titular. En contra, Neymar parte desde el banquillo tras los minutos que tuvo en la primera fase.

Los onces del Brasil - Japón

Brasil: Allison; Douglas Santos, Marquinhos, Magalhaes, Danilo; Casemiro, Guimaraes, Paquetá; Vini, Cunha y Rayan

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Daichi Kamada, Daizen Maeda; Ayase Ueda

Brasil, entre la euforia y la tensión

Miles de aficionados brasileños presentes en el NRG Stadium de Houston viven entre la euforia y la tensión los últimos momentos previos a la disputa del duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Brasil y Japón.

Desde primera hora de la mañana local, a pesar de los casi 35 grados de temperatura, miles de hinchas se reunieron y comenzaron el desfile hacia el estadio, donde a las 12.00 locales arrancará la fase de eliminación directa para los hombres de Carlo Ancelotti.

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Líder de su grupo con dos victorias y un empate, Brasil se cita con un Japón que avanzó como invicto en un grupo en el que empató contra Países Bajos y Suecia y derrotó a Túnez, dejando muestras de excelente técnica, organización y una confianza creciente de cara al exigente cruce de este lunes en Houston.

Brasil, con Vinícius Júnior a la cabeza, tendrá el reto de doblegar a un rival con el que perdió el pasado noviembre en un partido amistoso, en el que desperdició una ventaja de dos goles y en el que Japón logró la primera victoria de su historia frente a la Canarinha.