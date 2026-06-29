Juan Pérez 29 JUN 2026 - 12:50h.

Raphinha vuelve a estar ausente, pero su sustituto debería ser Rayan

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El lunes de dieciseisavos de Mundial 2026 deja un suculento Brasil - Japón con Neymar dentro de la conversación, y no precisamente por su posible partida como titular sino por sus posibilidades físicas. Con la ruptura total con la restricción de minutos, el '10' apunta a suplente por las palabras de Carlo Ancelotti a pesar de que no hay ninguna restricción de minutos después de las continuas molestias en los entrenamientos.

El perfil de Neymar en este Mundial 2026 está muy lejos del perfil de la estrella de otra época, y sus casi 1.000 días sin jugar con la camiseta de la canarinha hasta el debut contra Escocia lo ejemplifican. Con Vinícius Jr como estrella absoluta, Neymar sólo ha jugado 15 minutos en un partido sentenciado, por lo que su puesta en escena fue una demostración perfecta de la unidad del bloque, y sobre todo de la recuperación de sensaciones tras cerca de tres años sin vivir esa sensación.

Ahora la situación es bien distinta. La convocatoria de Neymar dejó muchas dudas en general y parecía más planteado a un perfil jerárquico para cuidar al grupo que a un jugador con posibilidades de cambiar el rumbo de un partido, tanto por lesión como por su irregular año. Aún así ahora está en la rotación, ha adelantado incluso a Endrick en determinados momentos, y quién sabe si tendrá minutos ante Japón.

El propio Ancelotti deja entrever que será suplente, algo que se saca de sus palabras cuando dice que su presencia "depende mucho del contexto del juego y de la evolución del juego de mañana". Claramente esa frase le deja de primeras en el banquillo si no hay un cambio radical de última hora donde Rayan debe volver a ser el sustituto del lesionado Raphinha, mientras Endrick y Neymar esperan en el banco su oportunidad.

En palabras de Carletto, Neymar "está evolucionando muy bien, en la última semana ha progresado mucho. Una pena que no haya podido entrenar todo el tiempo que estaba con nosotros. Él puede jugar más de 15 minutos obviamente, está bastante bien", lo que abre un marco de posibilidades extenso para el choque de esta tarde a las 19.00h.