Javi Rayo 29 JUN 2026 - 08:51h.

Vinicius no ha podido evitar romper a llorar en plena entrevista

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Vinicius ha protagonizado la imagen más emotiva del día en el Mundial. El futbolista del Real Madrid no ha podido evitar contener las lágrimas tras recibir un mensaje de su abuela Nilza en plena entrevista. Durante su intervención en el programa Domingão, el astro brasileño ha rememorado la importancia de la figura de su abuela en su vida, sobre todo cuando era más pequeño.

Vinicius, emocionado por su abuela Nilza

"Es una persona muy especial porque mi padre siempre vivió lejos, así que crecí con mi madre, mis hermanos y mi abuela. La casa era pequeña y dormí con ella muchísimas noches. Me quedo sin palabras. Marcó mi vida. Sé que llegará el momento en que las personas se marchen, por eso aprovecho cada instante con ella", comentaba un emocionado Vinicius.

El futbolista del Real Madrid -que sigue teniendo pendiente renovar con el conjunto blanco- ha vuelto a hablar del racismo en el fútbol, poniendo como ejemplo a su hermano pequeño: "Estas conquistas fuera del campo son mucho más importantes que las que consigo dentro. Porque así ayudo a mucha más gente. Tengo un hermano de siete años y deseo que nunca tenga que vivir el racismo, quiero seguir inspirando a los jóvenes negros que no tienen la voz que yo tengo".

Brasil se juega esta tarde el pase a los octavos de final ante una Japón que promete no ponérselo fácil, sobre ello también ha hablado: "Somos una generación que lucha mucho para volver a colocar a Brasil en lo más alto. La sexta estrella está tardando demasiado. Hemos aprendido mucho durante estos últimos años. Ancelotti nos da libertad, tranquilidad y esperanza para volver a la cima. Tener a Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo y Marquinhos, que son muy experimentados, nos da mucha tranquilidad. Yo solo tengo 25 años, pero viene una generación muy buena".