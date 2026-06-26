Mourinho, papel clave en la renovación de Vinicius con el Real Madrid

Fran Duarte Madrid, 26 JUN 2026 - 09:03h.

El entrenador portugués ha tomado el mando de la parte deportiva del Real Madrid y jugará un papel fundamental en la renovación del astro brasileño

Vinicius demuestra lo que vale y manda un mensaje al Real Madrid con su renovación

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El Real Madrid ha comenzado bien fuerte el mercado de fichajes y parece que este año va a ser totalmente revolucionario para conseguir cambiar por completo la dinámica de los últimos dos años. La llegada de Mourinho lo ha cambiado todo en la ‘Casa Blanca’ y por primera vez desde hace mucho tiempo, la directiva le está otorgando prácticamente plenos poderes en todas las decisiones que están tomando. Así ha sido con varios de los fichajes que han hecho hasta la fecha, como Cucurella o Dumfries, pero el técnico portugués también va a tener la última palabra con otras decisiones claves como las salidas de algunos futbolistas o la renovación de figuras importantes como Vinicius.

El asunto de la renovación de Vinicius es un culebrón que viene de lejos y parece que va a durar, al menos, hasta después del Mundial. Ambas partes parecen destinadas a entenderse, Vinicius quiere renovar y el Real Madrid quiere renovar a una de sus mayores estrellas. El riesgo de que se marche gratis es real y su papel en el Mundial 2026 está poniendo las cosas de cara para que el brasileño pueda exigir económicamente más al club.

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Mourinho podría tener la última palabra con la renovación de Vinicius

Pero en este culebrón faltaba un tercero en cuestión: José Mourinho. El técnico portugués prácticamente está teniendo la última palabra en casi cualquier cuestión deportiva que afecte al primer equipo y desde su llegada la renovación de Vinicius se ha paralizado. La idea de Mou es esperar hasta que empiece la temporada, evitando si es posible una venta este verano (entendiendo que habría que estudiar cualquier oferta que llegue y que cumpla las expectativas económicas del club para traspasar a Vini) y ver qué tal es el rendimiento y el compromiso del delantero brasileño bajo sus órdenes. De esta manera evitan renovar a un futbolista que acabe rindiendo mal bajo el estilo de Mou y tampoco se arriesgan a una venta de la que puedan arrepentirse en un futuro.

Eso sí, desde el club consideran que Vinicius ya está amortizado por todo lo que ha conseguido y por el rédito económico que ha sacado el club desde que llegó en 2018. Ahora mismo su valor alcanza los 140 millones. Una cifra cercana a la oferta que el Madrid estaría dispuesto a escuchar. Incluso podría ser más si Vini acaba haciendo un gran Mundial y todo apunta a que será así. En caso de que no llegue ninguna oferta similar, desde el Real Madrid no ven ningún peligro por si se acaba yendo gratis dentro de un año. Una decisión que ha tomado el club desde la llegada de Mourinho y parece que será un factor muy importante para que el jugador y el club lleguen o no a un acuerdo.