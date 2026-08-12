Lucas Gatti 12 AGO 2026 - 22:14h.

El Barça empieza a acelerar por Lautaro como alternativa a Julián Álvarez

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La salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid no será fácil en este mercado de fichajes, debido a la postura estricta del cuadro colchonero, que pretende quedarse con el delantero argentino para disputar la temporada 2026/27. A raíz de esto, el FC Barcelona piensa en un plan B para suplir la salida de Robert Lewandoski. Y el apuntado es Lautaro Martínez, tal y como adelantó ElDesmarque hace unos días.

El actual atacante del Inter tiene contrato hasta 2029. Hace dos años, el argentino y capitán del equipo italiano firmó una extensión de su vínculo por cinco temporadas, con un salario neto cercano a los 9 millones de euros por temporada más bonificaciones y sin cláusula de rescisión.

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La postura del Inter ante el interés del Barcelona en Lautaro

En los últimos días, hubo una reunión entre el director deportivo del Barça, Deco, y el agente de Martínez, Alejandro Camaño, para conocer detalles del vínculo del delantero con el conjunto italiano.

El dueño de su pase no quiere desprenderse del jugador de 28 años. El Inter mantiene una postura de mucha tranquilidad por la situación actual del argentino, sabiendo que van a contar con él para la próxima temporada. También, hay de aquellos que están cerca del jugador. El capitán está contento en Italia y es la principal figura del equipo comandado por Cristian Chivu. Aunque no tiene clausula de salida, su partida del Inter no sería por menos de 100 millones de euros, que es lo que pretende el Inter para dejar ir a su máxima figura. Por ahora, no hay acuerdo ni negociación entre Lautaro y Barcelona. Pero sí hay interés firme por parte de la dirigencia comandada por Joan Laporta.

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La idea del Barcelona con Lautaro Martínez

En el conjunto culé saben que es muy difícil la salida de Martínez del Inter de Milán, porque el club italiano no quiere desprenderse de él. Pero el Barcelona está analizando la posibilidad de mandar una propuesta por el Toro, a quien sigue de cerca desde hace varios mercados de fichajes.

La salida de Lewandowski a la MLS y la más que posible venta de Ferran Torres al PSG, hace que el entrenador Hansi Flick pretenda un delantero de jerarquía para sumar al plantel antes del comienzo de LaLiga EA Sports. La prioridad sigue siendo Álvarez, aunque su llegada al Barça es muy difícil. En segundo lugar, figura Martínez. El entrenador blaugrana pone los ojos en los delanteros de la Selección Argentina, campeones del Mundo en Qatar 2022, y subcampeones en la Copa del Mundo 2026.

El presente de Lautaro en el Inter

Después de la Copa del Mundo 2026, Lautaro regresó al trabajo con responde a su estado de ánimo y su presente en el Inter: “Feliz de estar de vuelta. Comienzo mi noveno año con el mismo impulso y la misma ambición de siempre”. La frase adquiere un significado especial después de un año en el que levantó el Scudetto y de un Mundial que terminó con Argentina como subcampeón.

En diez días arrancará la Serie A 2026/27. El equipo milanés comenzará como campeón vigente, con Chivu al frente de un proyecto que encontró respuestas después de una temporada intensa, y con una obligación que atraviesa todo el curso: sostenerse arriba mientras los grandes de Italia acortan distancias, y evitar desprenderse de sus figuras antes del comienzo de una nueva temporada.