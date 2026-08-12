Celia Pérez 12 AGO 2026 - 16:14h.

Primera toma de contacto entre ambos en la que el delantero le expone la situación

Simeone y Julián Álvarez se reencuentran cara a cara en el entrenamiento del Atlético de Madrid

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Este miércoles todas las miradas estaban puestas en la vuelta al grupo de Julián Álvarez. A pesar de que el delantero argentino se incorporó ayer al Atlético de Madrid, donde siguió un entrenamiento al margen dentro de la planificación del conjunto colchonero, ha sido hoy cuando se le ha visto entrenar junto al resto de sus compañeros bajo la atenta mirada de Diego Pablo Simeone.

A Julián se le ha podido ver entrenar tranquilamente junto al resto de sus compañeros en un ambiente distendido en una sesión en la que previamente se había dado una conversación entre el delantero y el técnico argentino Según cuenta la Cadena Ser, antes del entrenamiento los dos mantuvieron una charla en la que el futbolista le expuso la situación al entrenador y este, siempre dentro de un tono de cordialidad, le hizo hincapié en que es una decisión del club y que él, como entrenador, y su staff solo puede ayudarlo en lo que a la parcela deportiva respecta.

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Todo ello ocurrió antes de la sesión cuando el Cholo se acercó a saludar a los jugadores que aún no había visto, y entre ellos se encontraba el delantero argentino. Por lo que la respuesta de Simeone ha sido la misma que obtuvo de Gil Marín este martes. En una reunión que mantuvieron ayer, Julián le comentó su deseo y fue el director deportivo el que le volvió a insistir en que no saldría con destino a Barcelona, que el club tiene una postura firme y que cuenta con él para esta temporada.

Su regreso a la actividad rojiblanca llega después de un verano marcado por sus declaraciones para salir del cuadro rojiblanco y el posterior cruce de declaraciones entre Atlético de Madrid, que cierra totalmente la puerta a una salida con destino a la Ciudad Condal, y del FC Barcelona, con Joan Laporta señalando la oferta por el jugador.