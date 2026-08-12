Simeone y Julián Álvarez se reencuentran cara a cara en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Celia Pérez 12 AGO 2026 - 11:08h.

El argentino se ha unido al resto de compañeros este miércoles

Los culés se cansan de Julián Álvarez y piden al Barça un plan B: “Siempre es igual con el Atleti”

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Julián Álvarez ha afrontado este miércoles su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid tras su vuelta después del Mundial y en medio de todo el culebrón con su futuro por el interés del FC Barcelona. El delantero acudió este martes a la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero se ejercitó en solitario, y no ha sido hasta hoy cuando se ha unido al resto del grupo bajo la atenta mirada del técnico Diego Pablo Simeone.

Su regreso a la actividad rojiblanca llega después de un verano en el que el argentino manifestó públicamente su deseo de abandonar el Atlético. El 22 de junio ,tras el partido de Argentina ante Austria en el Mundial, el delantero afirmó que "lo mejor para ambas partes es una transferencia" y que quería "cumplir su sueño". El Barcelona ha aparecido desde entonces como el principal interesado en el delantero, aunque el Atlético ha mantenido su postura de no negociar su salida. Ya apareció Miguel Ángel Gil Marín para asegurar que el club no aceptaría ofertas por el argentino, que tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. La situación derivó además en un conflicto entre ambos clubes y en un procedimiento disciplinario extraordinario abierto por el Comité de Disciplina de la RFEF al Barcelona por sus contactos con el entorno del futbolista cuando este tenía contrato en vigor con el Atlético.

Por ello, ahora todos los focos se centran en cómo sería la vuelta del internacional argentino al conjunto rojiblanco, algo que por el momento está transcurriendo con total normalidad. A pesar de los rumores de que podría plantarse en rebeldía, Julián se ha podido ver entrenar tranquilamente junto al resto de sus compañeros. Ha vuelto a la dinámica del grupo con un cambio de imagen, con bigote y barba perfilada, y ha completado a primera hora la sesión, después de que el martes realizara trabajo individual, primero sobre el césped y posteriormente en el gimnasio, dentro del plan de reincorporación progresiva establecido por el club.