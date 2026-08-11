Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 10:10h.

El Arsenal se ceba con el Atlético de Madrid, no se baja por Julián Álvarez y va a por Cuti Romero

Comenzó la pretemporada tras sus vacaciones por el Mundial

Compartir







La vuelta de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid tras el Mundial dio mucho que hablar en las últimas horas. El argentino regresaba de sus vacaciones para comenzar la pretemporada con los rojiblancos con todo el ruido de fondo generado alrededor de su posible fichaje por el Barcelona. El culebrón va para largo, con denuncias de por medio incluidas, hasta conocer qué sucederá con el atacante. Los madrileños ya se han pronunciado al respecto en multitud de ocasiones, aunque quedan muchas incógnitas por resolver.

Lo único cierto es que Julián Álvarez arrancó su pretemporada con el Atlético y que cuenta con el apoyo del vestuario, de sus compañeros. Por ahora, el Barcelona es consciente de que será muy difícil hacer cambiar de opinión al Atlético e incluso ya piensan en un plan B, con la alternativa de Lautaro Martínez en el horizonte.

Para seguir convenciendo a Julián de que la mejor opción es seguir en el Atlético de Madrid y recuperar así la paz social que reinaba en entorno, la plantilla colchonera ha tenido un importante gesto con 'La Araña'. Según cuenta Pedro Fullana en El Larguero, el vestuario del Atlético está dispuesto a apoyar a Julián si se queda.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid cumple con Julián Álvarez y el Barcelona se rinde: la última opción

Todos desean que reconduzca la situación y aconsejan al argentino que pida perdón públicamente a todo el entorno del Atlético para volver a empezar. El Barça, mientras tanto, sigue empeñado en convencer a la directiva rojiblanca de que venda. El contexto, por ahora, no cambia.

La vuelta al trabajo

Como decíamos, Julián Álvarez se reincorporó junto al último grupo de internacionales al trabajo con el Atlético. Por ahora realizarán un plan especial hasta incorporarse con el resto del grupo. Durante estos días, los internacionales tendrán un plan específico de ejercicios bajo la supervisión de los preparadores físicos del club, que irán adecuando las cargas de trabajo de todos ellos en diferentes sesiones de entrenamiento", explicaba el club en un comunicado.