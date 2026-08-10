Mateu Alemany trabaja con varias operaciones paralelas

Matías Fernández-Pardo, un fichaje casi imposible para el Atlético

Compartir







El Atlético de Madrid tiene varios frentes abiertos en estas últimas semanas de mercado de fichajes. Más allá del culebrón por Julián Álvarez, que este lunes ha vuelto al trabajo con total normalidad, la dirección deportiva ultima las salidas de Nahuel Molina y Matteo Ruggeri y la llegada de Cuti Romero. Por contra, la operación por Nico González parece haberse enfriado en los últimos días.

Nahuel Molina ha llegado este mismo lunes a Roma, donde le han recibido decenas de hinchas del cuadro italiano como si fuera un auténtico héroe. Todo apunta a que su traspaso se hará oficial este mismo martes, una vez supere en reconocimiento médico con el cuadro romano. El argentino dejará cerca de 17 millones de euros entre fijos y variables en el Metropolitano.

PUEDE INTERESARTE Doble lesión en un Málaga CF que ya suma seis bajas para la jornada 1 ante el Atlético

En cuanto a Cuti Romero, su fichaje está cada vez más cerca. Según el periodista Marcos Durán, el central podría aterrizar en Madrid este mismo martes o, a más tardar, el miércoles. El Atlético ya tiene un acuerdo total con el jugador, que ha rechazado otras propuestas por su deseo de vestir de rojiblanco. Desde las oficinas del Metropolitano están ultimando los detalles de su traspaso con el Tottenham, que rondará los 45 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Lautaro Martínez, el plan B del Barcelona ante la negativa por Julián Álvarez

Nico González y Matteo Ruggeri se alejan del Atlético de Madrid

Mientras, la operación que está cada vez más fría es la de Nico González. Según informa As, las negociaciones entre el Atlético y la Juventus se han estancado en los últimos días. A finales de pasado curso, el argentino estaba en la lista de prioridades del cuadro rojiblanco. Ahora, en cambio, su regreso al Metropolitano parece cada vez más complicado, aunque no está del todo descartado.

En el capítulo de salidas, otro que está cerca de hacer las maletas es Ruggeri, que dejará cerca de 20 millones de euros con su traspaso al Aston Villa. El italiano no viajó con el resto de compañeros a Corea y todo apunta a que la operación se hará oficial en los dos próximos días.