Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 09:16h.

Erik Bretos vuelve a por Endrick

El central marroquí podría liderar de nuevo la defensa txuri urdin

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La Real Sociedad está muy cerca de cerrar la llegada de su nuevo central zurdo. Mejor dicho, el retorno de un viejo conocido. Nayef Aguerd, hasta la fecha jugador del Olympique de Marsella, está muy cerca de regresar a Anoeta. La opción del marroquí surgió después del interés txuri urdin en otros dos jugadores. El espigado defensor se puso a tiro y el club no dudo en mover ficha hasta tal punto que la operación está a un paso de concretarse.

Fue el periodista Santi Aouna el que desveló el mencionado interés de Erik Bretos y Jokin Aperribay y ahora ha sido Noticias de Gipuzkoa el que adelanta las cifras del acuerdo después de que las negociaciones estén bastante avanzadas. Según la mencionada información, Aguerd volvería a la Real Sociedad en calidad de cedido por cuatro millones de euros y con una opción de compra bajo el brazo de otros 11 kilos.

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De esta manera, la Real cubriría un puesto clave y el Olympique de Marsella aliviaría en cierto modo la situación de sus maltrechas arcas. El conjunto francés atraviesa un momento económico muy delicado y le toca hacer frente a ventas dolorosas como la de Nayef Aguerd. La operación podría concretarse muy pronto y a falta de una semana para que arranque LALIGA EA SPORTS.

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Temor por las lesiones

La vuelta de Nayef Aguerd es, sin duda, un acierto en lo deportivo y en lo económico. Se trata de un futbolista contrastado, con experiencia, que ya conoce la casa y que sin duda le dará un salto de calidad a la defensa txuri urdin tras las salidas veraniegas. Sin embargo, preocupa el apartado de lesiones. Es un jugador propenso a las molestias, que durante su etapa en la Real ya se perdió bastantes partidos.

Incluso generó debate interno entre compañeros al estar siempre disponible para partidos importantes, pero tocado para aquellos de menor importancia. Será, sin duda, uno de los asuntos a tratar por el cuerpo técnico que lidera Pellegrino Matarazzo una vez se concrete su fichaje.