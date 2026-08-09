Las variables (y el precio final) del fichaje de Robbie Ure

Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 15:58h.

El delantero llegará a Sevilla este mismo lunes

Acuerdo por Robbie Ure

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Todo preparado para la llegada de Robbie Ure. El Sevilla, como advertíamos este sábado, aceleró las conversaciones con el IK Sirius en las últimas horas y este domingo ha alcanzado un acuerdo verbal que traerá al atacante al Sánchez-Pizjuán por una cantidad, entre fijos y variables, superior a los ocho millones de euros.

A pesar del baile de cifras vivido en las últimas horas, como os hemos ido contando durante la jornada, según fuentes cercanas a la operación, la llegada de Robbie Ure se cerrará en una cifra inferior a los nueve millones de euros.

El Sevilla, de inicio, pagará alrededor de seis millones y medio de euros por el delantero como cantidad fija a la que, posteriormente, podrán sumarse casi tres millones más. Según cuentan desde la entidad blanquirroja, que el fichaje llegue a los ocho kilos es altamente probable, mientras que es muy complicado que alcance los nueve.

Lo que sí dejan claro es que tampoco se quedará en lo 6.5 fijos anunciados, sino que cuenta con variables sencillas para incrementar, como mínimo, un millón más el precio final de la operación.

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El futbolista, por su parte, ha cerrado un acuerdo con el Sevilla por cinco temporadas, es decir, hasta 2031, aunque todas las partes creen que si la evolución del escocés continúa como hasta ahora, será complicado que se cumplan todos sus cursos en Nervión.

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Ure llegará este mismo lunes

Con todos los documentos listos para ser firmados, Robbie Ure llegará este mismo lunes a Sevilla y el martes pasará reconocimiento médico antes de, posiblemente el miércoles, completar su primera sesión bajo las órdenes de Luis García Plaza.

Si todo va bien, el jugador se ejercitará miércoles, jueves y viernes con sus compañeros, teniendo la posibilidad de competir con Isaac Romero por un puesto en el once ante el Rayo Vallecano.