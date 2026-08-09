El contrato de Robbie Ure con el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 12:59h.

El atacante llegará a Sevilla en las próximas horas

Acuerdo por Robbie Ure

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El Sevilla apuesta por Robbie Ure. El conjunto hispalense, tras cerrar su pretemporada este pasado sábado ante el Leverkusen, ha acelerado las negociaciones con el IK Sirius y ha dejado prácticamente acordada la llegada del joven escocés por una cantidad, sumando todas las variables, superior a los ocho millones de euros. Con el futbolista, todo acordado.

A pesar de la aparición de clubes como el PAOK o el interés de otros conjuntos ingleses como el Chelsea, Robbie Ure, de la mano de sus agentes, ha entendido que el mejor paso en su carrera era llegar a LALIGA de la mano de un Sevilla que necesita encontrar a un goleador de manera desesperada.

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En estas, tal y como ha explicado Ben Jacobs, mismo periodista que adelantó las negociaciones entre el Sevilla y el Sirius por el chico, Robbie Ure ha firmado un contrato por cinco temporadas, es decir hasta 2031, con los del Sánchez-Pizjuán.

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Tanto el atacante como el propio Sevilla saben que este contrato podría acabar mucho antes si sigue con la progresión que promete, pero en Nervión esperan que la inversión realizada por él, la más fuerte en años, vuelva duplicada en no demasiado tiempo.

Una apuesta superior a la de Fede Viñas

Robbie Ure ha sido uno de los nombres apuntados en la agenda de José Ignacio Navarro desde que comenzó la planificación de su Sevilla, pero no ha sido el primer punta por el que han ofertado este verano.

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Tal y como os contábamos hace semanas, en la entidad hispalense intentaron cerrar la llegada de Fede Viñas, atacante que conocía LALIGA y ya había mostrado su rendimiento en España, ofreciendo alrededor de ocho millones de euro por él.

Con Robbie Ure, la cifra será superior -si se cumplen todas las variables incluidas en el acuerdo-, demostrando que el Sevilla apuesta de manera decidida por este joven escocés.